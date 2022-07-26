東張西望︱有女主持收恐怖「姦斬令」　揚言先強姦再斬開18段

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》因經常報道不少專題新聞而引起社會關注，當中內容更不時成為熱話，然而亦令到不少人和事的黑暗面曝光。而一眾女主持追訪時難免會踩界並因此令人生安全受到威脅，利穎怡早前就曾當街被施襲。日前就有報道指近日有「東張女神」收到「姦斬令」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段後還要掉落海餵魚和餵狗。

出言恐嚇的人直指該女主持得罪了某「集團」，所以要報復她，對方表示有她的地址，內容還有粗口且語氣兇狠。有指涉事的「東張女神」已向節目負責人備案，此事亦令節目組台前幕後的同事感到恐慌。報道又指多位《東張》女主持均有加強保安指拖，陳庭欣 (Toby) 由男友安排專車接送返工放工，李旻芳就找來老公黃耀英貼身陪同返工，而新加入的富貴落選港姐王嘉慧更正在物色保鏢作24小時貼身保護。

利穎接受《香港01》訪問被問到有關事件時表示：「我都唔係好清楚，都係今早見到報導先知，因為剛剛從日本回來投入工作，所以好多事都唔update。今早睇完，家人都表示擔心。而且回港後，而家投入劇組那邊拍攝，有時收工比較晚，家人都叫我小心出入。自己都驚，而家劇收工都係凌晨，太晚了當然唔會叫家人接我，唯有自己出入注意一點。自己本身都有學一點點功夫，本來打算用來拍戲，而家可以用來防身。」

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Toby回應《香港01》表示：「東張西望係一個深入民心嘅節目，幫咗好多人，亦令市民知道好多真相。一直以來，幕後嘅所有同事，同埋要出外景嘅同事，一定係最辛苦！以我所知今次已經交咗俾警方處理，所以都唔方便多講。我只可以話內部及管理層同事時常關心大家嘅安危，做任何採訪嘅時候，事先都會開會部署好。」至於是否有男友的專車接送，她說：「其實我好多時都自己開車，車直接泊入公司停車場，安全。我自己曾經都有收嗰啲奇怪訊息嘅，好似核突相呀，或者啲九唔搭八嘅字呀，八字算命呀，等等，咩都有。請大家放心，東張西望上下一心，唔會因為收到呢啲信息就退縮，謝謝關心！」

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李旻芳亦有就有關事件回應《香港01》說：「信息唔係我收到架，詳情係點我都唔係好清楚，我都係睇報道先知道。始終東張西望呢個節目內容有好多唔同範疇嘅報道，例如好多涉及民生嘅議題多人睇自然多話題同評論。有好多時都會收到觀眾留言嘅支持，但偶然的確會有好少數留言帶有攻擊性，雖然都會有啲擔心，但係都擔心唔嚟。相信只要憑良心做事，盡力做好，相信大部分觀眾都係理智嘅。」

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