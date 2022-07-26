MIRROR演唱會舞台危險四伏　網民鬧爆：演唱會定雜技表演？

人氣男團MIRROR昨晚（25日）舉行第一場紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，雖然開演前爆出有舞者於最後綵排時發生意外，令多名MIRROR成員發文支持，AK更出story寫道「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」，令演唱會未開始已經令外界關注安全問題。然而，有不少觀眾入場看完昨晚的演唱會之後，親身目睹台上多個險象環生的時刻，認為公司未有因舞者的意外而加以改善，引起粉絲不滿12名MIRROR成員陷入危險：「睇演唱會定雜技表演？」



（資料圖片）

有粉絲整合MIRROR成員們昨晚在台上表演時的驚險片段，其中一個是AK站在巡遊車上跳舞時巡遊車突然劇烈晃動，令AK險跌倒，除此之外，亦有不少片段見到12子跳舞時舞台明顯下榻、舞台太窄導致成員們每步都行得相當驚險要不斷望住地下、舞台中央的長升降橋明顯晃動等等，安全問題令人擔憂。

網民認為巡遊車沒有圍欄或安全帶實在不能接受。 (網上圖片)

網民紛紛表示今次的演唱會舞台實在是危機四伏，見到一班MIRROR成員如此賣力演出更感心痛：「第一次知紅館台可以咁唔穩陣」、「希望唔使再見到佢哋玩冇欄杆扶手又窄嘅高空平衡木，同中間冇support但要support十二個成年男人行兩步都搖嘅機關橋」、「我哋唔想畀錢睇意外」、「點解會係一個咁令人唔安心嘅舞台」、「如果叉錯腳會有咩後果」、「我哋唔需要華麗嘅舞台，只需要佢哋安心咁表演」。

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