MIRROR演唱會｜何麗全汪明荃Do姐睇騷　激進網民：樹立一個壞榜樣

MIRROR昨日（25/7）首日舉行一連十二場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，全場爆滿不再講，亦有多位大量藝人到場支持，包括汪明荃、鄭裕玲、何麗全、魯庭暉、謝安琪、張繼聰帶同仔仔囡囡、七師傅、ERROR、PI3XL，COLLAR等等。不過有網民在討論區出post指責何麗全、汪阿姐和Do姐到場睇騷，他指：「佢哋三個身為TVB最有代表性嘅人物竟然走去睇敵台偽人嘅show，咁樣只會樹立一個壞榜樣，有冇搞錯啊」。

呢位網民真係有啲激進。（網上截圖）

MIRROR開騷一飛難求。（梁碧玲攝）

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何麗全現任職無綫電視星夢娛樂集團總裁，Do姐剛剛代表TVB為 《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》擔任司儀，而汪阿姐雖然已經很少幕前演出，但每年台慶都會出席，說這三個是TVB的靈魂人物絕不為過。

Do姐好支持後輩，上年MIRROR九展開騷佢都有去。（IG@do_do_cheng）

其實，如果要香港影視業繼續蓬勃，真的要放下這種敵對的心態，如果兩個台能夠不時交換資源，製作更好的作品，為影視圈共融行出第一步，相信受惠的肯定是香港人。而作為TVB的高層或代表人物，去睇MIRROR相信某程度代表他們也有這種想法，另一個可能性，鑑於MIRROR爆紅的程度，去睇演唱會偷師也不出奇！

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