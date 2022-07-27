59歲顧紀筠出席名流聚會　保養得宜獲讚Keep得好過同齡關之琳

顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意業務，過着寫意的闊太生活。日前顧老闆與老公陳仕煒一起出席聚會，同場的還有關之琳、馬清偉、邱子傑、邱李茂琪等富豪闊太，邱李茂琪在IG Post出合照，並寫道：「Happy Gathering」，相中所見，眾人除了聚餐之外，還一起唱歌，玩得十分盡興！



名流聚會！（IG@dr_maret_lee）

穿上紅色間條恤衫的關之琳配上精緻的妝容同髮型，打扮簡單但仍氣質十足，已經59歲的她，皮膚緊緻，不愧是一代人心目中的女神。而身穿花色上衣的顧老闆，狀態大勇，不少網民都大讚她與同齡的關之琳相比更明艷照人！其實顧老闆過往曾分享自己的保養心得，她透露自己會戒口，少食煎炸及甜食，又經常飲普洱，一周有5日做運動，保持每日8至10小時的睡眠時間，難怪她多年來都保養得宜！

顧老闆Keep得好好！（IG@dr_maret_lee）

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出身貧困住徙置區的顧老闆，年紀輕輕就立志想為家人在半山置業，而她多年來亦靠着自己的一番努力，成功致富。顧老闆淡出幕前後轉戰商界，憑着獨到眼光將生意搞得有聲有色，她在2011年與老公陳仕煒以8,000萬元購買中半山嘉慧園一個車位連實用面積3,335呎的單位，去年再以1.6億賣出，勁賺8,000萬元！