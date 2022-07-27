26歲羅毓儀話喊就喊演技被大讚　未來視后已經出現

無綫（TVB）又有一位潛力視后出現！26歲的羅毓儀最近在劇集中演技大爆發，雖然羅毓儀演戲經驗相對較淺，但網民對於她「話喊就喊」讚口不絕，大讚有前途。

呢場喊戲真係好感人。

羅毓儀受訪時坦言這次是自己首度正式拍喊戲，故此事前壓力相當大：「我真係第一次演情緒咁高嘅戲，所以我好緊張、好大壓力唔知點做好；但又幸運地呢種情緒反而同個角色有啲似，因為方敏當時都係好徬徨同無助。」羅毓儀更大大力感激定欣幫忙帶自己入戲：「佢絕對絕對絕對絕對絕對有幫到我入戲，因為我嗰一吓個人真係好慌，當時定欣攬住我，嗰刻我好感覺到定欣擁抱入面嘅關懷，所以佢攬住我後，我反而喊得更加放，覺得好似有個依靠、可以真正鬆落嚟。」

羅毓儀前途無可限量。（IG@yukyukyukee）

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