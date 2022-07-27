向佐視訊網紅遭起底真身曝光　火辣性感稱被出賣曾演《三十而已》

向佐與郭碧婷由拍拖到結婚生B後至今一直十分恩愛，郭碧婷更於上月誕下第二胎仔仔，與首胎女兒湊成一個「好」字，為向家開枝散葉，她的奶奶向太對她也非常之疼錫。然而早前卻有內地傳媒爆出向佐在老婆懷第二胎期間，疑似跟美女約會，還雙雙返回男方的家中。其後向太就嬲到要出面澄清有關傳聞，狠批爆料者「亂講」。

向太好錫新抱郭碧婷。(微博圖片)

不過日前又有網民在微博爆料，直指向佐在婚後已出軌N次，還曬出一段向佐和女網紅視訊聊天的片段以及對話紀錄，片中女網紅疑似沒穿衣服，僅用棉被遮住身體。而傳聞爆出後，向太亦再次出面否認兒子出軌，更揚言：「我找律師去起訴」聲言要向網絡上的流言採取法律行動。

而該名女網紅身分也遭網民起底，疑似是一名自稱「藝人小胡靜」的女子，身高172cm，在抖音擁有22.9萬粉絲的網紅，她經常在社群網上分享火辣穿搭，也曾在內地劇《三十而已》演過路人。

在向佐視訊片被瘋傳後，有網民留言問她：「微博說的是妳呀？」她回應說：「誰知道閨蜜出賣我，今天全是問我這個的」，疑是認了跟向佐視像對話的就是她本人。她最新一則發文中也透露「好好的……卻被出賣……被騷擾……被誤解」未知與向佐事件是否有關。有網民就驚訝向佐的眼光，直言：「明明郭碧婷靚好多」、「實在不理解他的口味」、「野花真的更吸引？」

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