MIRROR演唱會︱不止12子搏到盡！　敲擊樂技術支援揭幕後秘辛

人氣男團MIRROR的12場紅館演唱會於前日（25/7）正式開鑼，除了台上落力演出的12子之外，一班幕後技術人員亦功不可沒。提供敲擊樂技術支援的TechForm Music今日（27/7）便在Facebook專頁分享幕後秘辛，原來Lokman（楊樂文）與Tiger（邱傲然 )表演打鼓前，技術人員被告知要兩分鐘內組裝好兩套鼓：「2套鼓一共18件組件，而且要Set返與綵排時一樣位置，的確係新挑戰」、「整個團隊在腎上腺素飆升之下，最後1:50秒完成，10秒後升降台升上，隨即Drum Solo開始…...」，齋睇字都覺得緊張！

幕後的技術人員在這場騷的背後的付出並不亞於12子。（梁碧玲攝）

兩分鐘內組合18件組件。（FB/@TechForm Music）

其實TechForm Music是香港首間專門提供敲擊樂維修保養工程、樂器技術顧問、舞台技術支援、錄音室及產品銷售等的公司，於2020年由歐陽浩鋒創辦。而創辦人本身亦擁有十多年樂器產品銷售經驗，同時兼任多個大型演唱會的舞台敲擊樂設計及調音顧問，曾經與陳奕迅、林憶蓮、RubberBand、Dear Jane等合作，非常厲害。有着如此豐富經驗的公司亦覺得這次的環節是新挑戰，可見無論是台前幕後的工作人員，為了MIRROR的演唱會都盡心盡力，為求Good show！

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