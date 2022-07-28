向佐郭碧婷瘋傳未領證　向太：香港政府只要擺喜酒就算是正式夫妻

向佐與郭碧婷由拍拖到結婚生B至今一直十分恩愛，可是他早前卻被內地傳媒爆料傳出婚後出軌，還被公開了疑似與裸女網紅視像聊天的畫面，瞬即掀起網民討論。日前內地陸網上就瘋傳向佐與郭碧婷原本並沒有領證結婚，兩人領證一事更一度登上了微博熱搜榜。

有網民就重提之前向佐與郭碧婷曾兩次在香港申請註冊結婚，不過由於疫情爆發，郭碧婷未能來香港簽紙，兩人的擬結婚通知書曝光可見女方簽名處是空白的。而當時向太曾回應表示：「香港政府只要擺喜酒就算是正式夫妻了。他們工作太忙了，而且香港領證要公告一個月沒有人反對才能領證。」後來向太於2021年到台灣為孫女舉行百日宴，當時她就在微博發文透露向佐、郭碧婷終於可以在台北登記結婚。

曾是本港執業大律師的林作，曾處理過好多涉及遺產法和婚姻法的官司，他接受《香港01》訪問時被問到向太這句「香港政府只要擺喜酒就算是正式夫妻」是否屬實？林作表示：「首先要睇下有無機會係新界人，如果係原居民，圍村嗰啲原居民，其實根據香港好舊式新界嘅大清律例，喺當時嗰個環境，嗰個文化，依照嗰個傳統下擺過酒呢，喺香港法律竟然係會成為合法夫妻嘅，超少有，係得呢種情況㗎啫，否則齋擺酒無註冊係唔會成為合法婚姻嘅。不過依家已經唔得咁樣，我無記錯應該係70年代之前先可以。」他又指向太說的是以前的情況：「佢應該識得新界叔伯多，比較江湖人士係會熟呢啲。」

林作親解擺酒即合法夫妻之謎。(林作ig)

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