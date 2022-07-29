動漫節2022｜一文睇晒動漫索女　浜崎真緒同林祥焜合作出雕像模型

香港動漫電玩節將於8月28日（星期五）舉行，現場除了睇模型之外，對「龍友」來說焦點肯定是攤位的Showgirls、出席的嘉賓以及入場的Cosplayers。根據以往經驗，某遊戲大廠都例必有一大班青春可愛兼性感的Showgirls撐場。不過今年可能又有一點改變，事關本地新創入場的雕像玩具品牌Firstatue也邀請了一大班網紅到場支持，除此之外也有5位Showgirls長駐攤位與粉絲互動。



林祥焜 x DJ Mao（浜崎真緒）雕像玩具。（網上圖片）

這個攤位於今年還會展出由林祥焜設計，以 DJ Mao（浜崎真緒）為原型的雕像玩具，雕像雕像糅合了日本暴走貨車元素以及夜店打碟的元素，中間還有身穿鮮黃色比堅尼的浜崎真緒的模型，近看之下有現場睇騷一樣的感受。

DJ Mao（浜崎真緒）。（IG圖片）

DJ Mao表示早前看到設計圖後已經喜愛，直到雕像真正製成之後，從相片中看到實物後更是感到驚喜和感動。她說：「好開心可以和林祥焜先生合作，上一次到香港工作已經是兩年前了，當時看見林祥焜先生的時候已經知道他是一個很有名的漫畫家，我很高興能夠成為他筆下人物之一，也非常榮幸能夠與林長焜先生合作推出『林祥焜 x DJ Mao雕像』，我也十分期待能擁有一尊屬於自己雕像。」是次因為展覽因為疫情關係DJ Mao未能如期出席，所以由同門師妹DJ Zoie（蘇小小）及DJ西童到現場派發DJ Mao的限量糖膠玩具及Q版面具。

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著名漫畫家林祥焜。（IG圖片）

林祥焜表示，數年前他曾經親身欣賞過DJ Mao（浜崎真緒）的現場演出，覺得專業而能夠帶給人們歡樂，與他的理念相似。他說：「咁啱朋友搵我，我又識得Mao，第一當然係覺得佢好可愛啦，第二係佢真係識打碟，唔似好多DJ咁只係得個樣，所以佢哋開聲問我，我就答應咗。」

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Showgirls：