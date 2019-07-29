【動漫節2019】過百人排隊等合照　簡幗儀：有人專登入嚟搵我

日前（29/7）是「動漫節2019」（ACGHK2019）第三天，簡幗儀（Lilian Kan）受邀出席遊戲活動。現場所見，在Lilian出現之前半小時，攤位附近就已經出現了過百位「龍友」包圍著舞台等候她的出現。在她到達之時，現場閃光燈更是閃過不停，當中亦有粉絲大膽地上前合照，而她也一一滿足粉絲們的要求，到Lilian上台與粉絲互動玩遊戲時，台下一班粉絲依舊十分守秩序的拍照。

一樣咁多人。（葉志明攝）

有別於往年，活動後Lilian為滿足一班忠實粉絲，特意走到會場後方與粉絲合照，當中更出現過百人排隊，為的就是與她見一面，說句：「好鍾意妳設計嘅衫、Follow咗你好耐。」以及合照一張留為紀念，人龍足足需時半小時才散去，排場十足天后級一般。最後也有不少粉絲送上毛公仔等「貢品」，也有粉絲大手筆的送出Apple無線耳機給她，十分貼心。



2018盛況：【動漫節2018】Lilian Kan出現引過百龍友：好多人好期待我出現

台上有粉絲趁機與Lilian Kan合照。（葉志明攝）

簡幗儀（Lilian Kan）接受《香港01》訪問時表示，自己與動漫節十分有緣：「我同動漫節關係都幾密切，所以都唔係好記得自己嚟咗幾多年。我諗嚟咗都有5，6年，就算我個人唔喺度，我（設計）啲制服都喺度。」數一數，其實她已為PlayStation連續第5年設計了Game Gilrs服飾：「聽佢哋講，以前每一年都會換人，所以我真係覺得好榮幸。」

活動後，有非常多人排隊影合照，嚴如一個小型粉絲見面會。（葉志明攝）

談起活動後的小型粉絲見面會，她說：「我本身都好少搞啲公開活動，暑假動漫節同埋書展可能會多少少，有啲朋友一年先見得我一兩次，所以佢哋都會願意出嚟。（有數過幾多人排隊？）冇吖，我都唔知，排咗一條去到嗰度囉，哈哈。每一次都開心，因為好難得有啲人係專登入嚟，當然有啲係去動漫節再入嚟。」她續說：「佢哋成曰都會同我講啲鼓勵嘅說話，所以對我嚟講都係一啲好正量嘅活動。」