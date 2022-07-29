MIRROR演唱會意外 ViuTV原定今日劇集開鏡宣布取消
撰文：許育民
出版：更新：
一連12場的MIRROR紅館騷今晚（28/7）第四場發生嚴重意外，Edan和Anson Lo表演《Elevator》期間，放置在場館高處的大電視突然跌落舞台，兩名舞蹈員即時倒地，隨即被送入伊利沙伯醫院。
而原定今日（7月29日）舉行的 MakerVille原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神儀式，亦宣布取消。該劇由歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@Collar）、張毓軒、葉振弘（Marco@P1X3L）、張迪文等主演，亦是George與Marf首次擔任劇集主角。
MIRROR演唱會丨李家超對意外感震驚 楊潤雄指示演唱會暫停舉行MIRROR演唱會｜傳So Ching男友重傷 林芊妤同Fans湧入IG留言打氣MIRROR演唱會︱大電視跌落舞台Dancer倒地 AK限時動態全黑MIRROR演唱會｜霍啟剛指之後若未能確保安全進行：不能繼續舉辦MIRROR演唱會｜大電視跌落台釀意外 傳So Ching男友Mo轉送ICUMIRROR演唱會︱Anson Lo幸未受傷 傳過度受驚入院已報平安MIRROR演唱會大熒幕跌落釀意外 有Dancer報平安：先處理緊急事務MIRROR演唱會意外花姐上台致歉 觀眾憤怒回應︰冇人原諒你呀！MIRROR演唱會︱大電視跌落舞台Dancer倒地 Edan限時動態發全黑圖