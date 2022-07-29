MIRROR演唱會意外　ViuTV原定今日劇集開鏡宣布取消

一連12場的MIRROR紅館騷今晚（28/7）第四場發生嚴重意外，Edan和Anson Lo表演《Elevator》期間，放置在場館高處的大電視突然跌落舞台，兩名舞蹈員即時倒地，隨即被送入伊利沙伯醫院。

演唱會發生嚴重意外，整塊大型屏幕跌落台面，擊中兩位舞蹈員。（網上圖片）

而原定今日（7月29日）舉行的 MakerVille原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神儀式，亦宣布取消。該劇由歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@Collar）、張毓軒、葉振弘（Marco@P1X3L）、張迪文等主演，亦是George與Marf首次擔任劇集主角。

原定舉行開鏡拜神儀式的劇集《那年盛夏 我們綻放如花》，由P1X3L成員George（右一）做主角，還有Marco（左一）亦都不在演出名單。（p1x3l.weare）