MIRROR演唱會大熒幕跌落釀意外　有Dancer報平安：先處理緊急事務

MIRROR演唱會今晚（28日）舉行第四場，當Edan 與Anson Lo 唱至《Elevator 》準備走到小舞台時，台中央大電視突然跌落擊中兩位舞蹈員，二人隨即倒在地上，其他舞蹈員急忙抬起大熒幕，將其中一位只壓中下體的舞蹈員搶救出來；另外有Dancer則抬起熒幕防止另一位受傷舞蹈員被壓住。其後大會宣布發生事故，花姐（黃慧君）開咪請求大家即時離場，聲線顫抖。



MIRROR演唱會舉行以來，意外事故不斷。 (鄺鈺瑩攝)

MIRROR演唱會今晚有大型事故。（鄺鈺盈攝）

其中一位有份擔任MIRROR演唱會的舞蹈員在意外發生約一小時後，於Instagram發布限時動態報平安：「我安全，我先處理緊急事務，不用再打給我」；另外有舞蹈員發文道：「各位，我冇事，希望大家為我哋受傷嘅Dancer祈禱，我淨係想大家齊齊整整、健健康康」；另一位舞蹈員則簡單發文：「God bless All safe 」。

點擊下列圖輯睇舞蹈員報平安的IG限時動態：

受傷舞蹈員獲送院治理。(陳浩然 攝)

觀眾近距離拍到意外一刻：

花姐台上呼籲觀眾離場，有觀眾情緒激動：