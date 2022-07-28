MIRROR演唱會大熒幕跌落釀意外 有Dancer報平安：先處理緊急事務
撰文：邱愛霖
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MIRROR演唱會今晚（28日）舉行第四場，當Edan 與Anson Lo 唱至《Elevator 》準備走到小舞台時，台中央大電視突然跌落擊中兩位舞蹈員，二人隨即倒在地上，其他舞蹈員急忙抬起大熒幕，將其中一位只壓中下體的舞蹈員搶救出來；另外有Dancer則抬起熒幕防止另一位受傷舞蹈員被壓住。其後大會宣布發生事故，花姐（黃慧君）開咪請求大家即時離場，聲線顫抖。
其中一位有份擔任MIRROR演唱會的舞蹈員在意外發生約一小時後，於Instagram發布限時動態報平安：「我安全，我先處理緊急事務，不用再打給我」；另外有舞蹈員發文道：「各位，我冇事，希望大家為我哋受傷嘅Dancer祈禱，我淨係想大家齊齊整整、健健康康」；另一位舞蹈員則簡單發文：「God bless All safe 」。
點擊下列圖輯睇舞蹈員報平安的IG限時動態：
觀眾近距離拍到意外一刻：
花姐台上呼籲觀眾離場，有觀眾情緒激動：
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