王貽興千字文疑鬧ViuTV罔顧人命　大爆內幕：用人唯親，度縮慳皮

MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，有螢幕跌落舞台壓倒兩名舞蹈員，事件震驚全城！政府更於凌晨時份叫停，腰斬餘下8場的MIRROR演唱會。而曾在ViuTV擔任節目《晚吹》以及以導演及編審身份，參與製作 ViuTV 劇集《VR驅魔人》和《黑市》等的王貽興今日（29日）亦以千字文疑大爆ViuTV內幕，更稱它是罔顧人命的公司！

王貽興於2018年以導演及編審身份參與ViuTV劇集《VR驅魔人》的製作。（網上圖片）

《黑市》是劉翁，王貽興第三度合作。（陳志嵐攝）

王貽興擔任過多部廣播劇、電視劇、電影的編劇和主持多個電視節目，包括無線電視、亞洲電視、商業電台和ViuTV，文中一開首他就稱這場意外成為香港人的共同傷口，並透露意外成因：「錢唔係咁賺，騷都唔應該咁做。唔識做就唔該搵返真正專業嘅人去做，而唔係急就章，用人唯親，私相授受，最後釀成今次不幸意外。」

魯庭暉鞠躬致歉。（胡凱欣攝）

他更大爆兩間電視台根本無分別，甚至比大台更差：「衰啲講句，大台咁垃圾咁hea，但咁多年嚟，就算當年涉嫌中飽私囊嘅商場騷，搞騷都冇慳皮到會縮減綵排時間、製作求其、亂咁外判，最後有呢啲大型意外發生……今次呢件不幸意外，或者係一吓好un 耳嘅喪鐘，提醒我哋，如果繼續咁樣盲目支持果間電視台，其實係支持緊佢哋繼續用呢種模式去擴大，去發展，去榨乾榨盡旗下藝人，用最低成本，將藝人用最短視最慳皮嘅方式消費淨盡，佢哋係咪捱殘，情緒有冇問題，係咪身心疲累，仲會唔會再一次當眾暈低，無論係咪佢哋嘅粉絲，都冇人想再見到呢啲咁令人心痛心酸嘅情況發生。」最後，王貽興稱之所有大爆內幕原因是：「有啲嘢呢幾年嚟我一直沉默冇出過聲，但當關乎人命，我都有啲嘢需要畀大家知道返。」

全文如下：

相信尋晚對好多香港人嚟講，都係好沉重、好不安嘅一晚 震驚係嚟自香港一直引以為傲嘅舞台製作同安全，一鋪清袋，而當中嘅風險，由開騷前Dancer嘅社交平台投訴，到開騷咁多日嚟各種驚險意外，就算作為觀眾，都睇得出好有問題，已經用盡各種方法向主辦單位反映，但除咗啲門面功夫之外，最後，騷都係照做，抱住僥倖心態，得過且過，然後，就係原本可以避免嘅更可怕意外，香港開埠以嚟從未發生過嘅可怕畫面，終於，響紅館發生，成為歷史畫面，成為香港人嘅共同傷口。

錢唔係咁賺，騷都唔應該咁做。唔識做就唔該搵返真正專業嘅人去做，而唔係急就章，用人唯親，私相授受，最後釀成今次不幸意外。

令我哋徹夜難眠、傷心痛心嘅真正原因，其實，係我哋咁辛苦先至搵到啲值得欣賞支持嘅對象，同投入嘅事物，但點解？點解連最基本嘅享受娛樂都得唔到，香港人，連睇場紅館騷，都擔驚受怕過以前睇果啲驚險籌款慈善騷，望住鏡仔行嚟行去唱歌跳舞，仲驚過以前睇楊盼盼高空踩鋼線，點解？點解觀眾要做埋主辦單位做唔到，或者做唔好嘅嘢？

呢件事，真心荒謬。

我知道咁講會令好多香港人覺得唔啱聽，但實情係，果間大都認為好fresh，同大台好唔同嘅電視台，其實佢哋嘅運作模式同思維，根本就同大台冇分別。

又或者咁講，最初真係有心唔想一樣，亦都畀到我哋希望，但慢慢地，不幸地，由曾經同佢哋合作過嘅人，到街外人，都已經開始聞到果種大台味道，而且越成功，就越大台，點解？因為咁，先可以賺到盡，維持壟斷，永保江山。

呢個，就係香港一直以嚟嘅成功方程式。

呢幾年嚟，我哋都好唔開心，好迷失，好窒息，並且將太多情感投射咗響果問間電視台上面，正如我哋曾經將同樣嘅感情，痴心錯付咗響果位叱咤女歌手身上。

有啲嘢呢幾年嚟我一直沉默冇出過聲，但當關乎人命，我都有啲嘢需要畀大家知道返。由最初合作，感受到老闆有心有火，佢哋好想做啲與別不同嘅嘢，到後嚟社會事件，然後公司大咗，搵多咗啲人返嚟話事，一朝天子一朝臣，以至一啲離開咗果度嘅簽約藝人，佢哋嘅遭遇，被fade out 或者被雪藏，甚至某啲部門嘅對外態度，都描述緊一個好清晰嘅劇本畀我哋知，我哋，其實係響冇得揀嘅情況下，又或者太一廂情願嘅想像下，餵飼緊一隻，長大咗同大台其實冇分別嘅畸型怪物。一樣用人唯親，一樣度縮慳皮，一樣私相授受，一樣賺到盡，罔顧演藝人員嘅安全同待遇，當能力越大，就越係順我者昌，逆我者亡，到時，我哋只能嚟多次林X汶2.0，再次響失望中受傷沉淪，然後，同最初一樣，響以為有得揀嘅情況下，支持下一個以為與別不同嘅新電視台/歌手/組合，然後一次又一次失望輪迴……

衰啲講句，大台咁垃圾咁hea，但咁多年嚟，就算當年涉嫌中飽私囊嘅商場騷，搞騷都冇慳皮到會縮減綵排時間、製作求其、亂咁外判，最後有呢啲大型意外發生……

今次呢件不幸意外，或者係一吓好un 耳嘅喪鐘，提醒我哋，如果繼續咁樣盲目支持果間電視台，其實係支持緊佢哋繼續用呢種模式去擴大，去發展，去榨乾榨盡旗下藝人，用最低成本，將藝人用最短視最慳皮嘅方式消費淨盡，佢哋係咪捱殘，情緒有冇問題，係咪身心疲累，仲會唔會再一次當眾暈低，無論係咪佢哋嘅粉絲，都冇人想再見到呢啲咁令人心痛心酸嘅情況發生。

越係喜愛呢一班年輕人，我哋就越應該提供一個安全健康同合理嘅環境，畀佢哋繼續發光發熱，展現才華，至少，唔需要響表演過程擔驚受怕。

又或者我哋又係時候問一問，其實……公司同佢哋簽嘅合約，真正有幾多係落佢哋袋？會唔會最後得個做字，肥嘅都只係呢間是但求其，罔顧人命嘅公司？

我知道我以上呢番說話，可能會得罪好多人，但既然響當年大台如日中天，當大家仲係好鍾意大台嘅十幾年前，我明知講咗出嚟會冇嘢撈，唔啱聽，畀人誤解扭曲，都仲係夠膽死第一個企出嚟鬧爆果間電視台，到今時今日，呢間電視台將會好大機會步大台後塵，我又點可能當冇件事唔出聲？

香港人，值得擁有更好嘅電視台；香港嘅演藝人員，亦值得擁有更好嘅平台。

至少，唔係罔顧安全、只求賺盡，將香港人當水魚嘅明日大台。