動漫節2022｜Santis陳濬樺笑談同MC關係：有keep住行supermarket

前「熊仔頭女郎」Santis（陳濬樺）年前曾與MC張天賦傳出緋聞，今日（29/7）她出席香港動漫節中的遊戲宣傳活動接受《香港01》訪問時表示是首次以嘉賓、Cosplay出席動漫節，談及近況時，她就回答指除了拍劇、拍YouTube、做代言之外，還會受邀影私影。



YouTuber Santis籲替受傷舞者集氣。（葉志明攝）

Santis（陳濬樺）表示曾多次到訪動漫節，不過今年卻是她首次以Cosplay造型出席，被問到今年大會發布的衣着不能太性感的指引，她就回答毫不擔心，也不怕被「抽水」：「我反而唔擔心，因為講睇頭，動漫節入面大把女仔有睇頭過我好多，所以我保守啲都係隱藏缺點。」

談起近況，Santis直言近來工作圍繞拍劇、出活動、拍YouTube以及私影。私影是怎樣的模式？她回答：「有攝影師想影相，我哋就一齊合作，同唔同攝影師都有唔同合作模式。」她表示，因為Instagram需要經營，所以不斷需要更新靚相。Santis收費影相，還是付款予攝影師影相，抑式是免費？她則避談，只稱：「唔同攝影師合作模式唔同。」

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問及感情狀況，她直言自己單身了大半年，現時專心於工作所以感情狀況一遍空白。她說：「我慶幸自己單身，唔使抽多啲時間出嚟去陪，假若一日有嘅另一半。」問到有沒有被與MC張天賦的緋聞影響，她回答：「我覺得影響唔到，畢竟關係係關係，新聞係新聞，事實係事實，工作係工作，大家分得好開。」還笑說：「其實我都有keep住行supermarket。」