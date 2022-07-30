動漫節2022｜大會發禁性感指引　「網紅」蘇小小、西童照着低胸

香港動漫電玩節2022，今日（29/7）正式開鑼！有別於早幾年做法，今年大會特別宣佈了一條「特別」的指引、建議到場人士或者Cosplayer衣着切勿太性感，說是因為有小朋友和家長入場云云。《01娛樂》今日（29/7）入場視察，對比起上幾年，今年Cosplayer的性感度的確大大減少了，大部分都選擇較保守的服飾，但場內仍有Showgirls和網紅穿得十分性感。



DJ Zoie（蘇小小）和DJ西童在其中一個攤位打碟，衣着照樣性感。（葉志明攝）

網紅蘇小小（Zoe）和西童接受《香港01》訪問時說，其實大會發出的「禁止太性感」指引對她們影響不大。蘇小小說：「好少我個名咁，每年都係show少少，多啲都都冇，今年已經show多咗同埋好少會主動cosplay，通常都係大會要求先做。冇違反，因為大會只係話唔可以show南半球，但係冇話唔可以show北半球，同埋我有着絲襪，我好聽話！」

「網紅」蘇小小、西童在其中一個攤位打碟，群情洶湧呀！（葉志明攝）

好多人好迫。（葉志明攝）

會否擔心合照時被「抽水」？西童回答：「暫時都好安全，未遇過呢啲問題，大家都好守規矩，其實都冇得擔心咁多。」說畢蘇小小就教她一個用手擋在胸前的姿態，說如果遇到不禮貌行為時，可以「批肘」。西童又說：「如果遇到呢啲問題，我會跑走囉，即刻搵工作人員處理。」

「龍友」好專心咁影蘇小小（Zoe）同西童。（葉志明攝）

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湯沛宜（Toto）接受《香港01》訪問時也說大會指引只是不準露南半球。（葉志明攝）

湯沛宜（Toto）接受《香港01》訪問時也透露，之後的活動中會穿上性感Cosplay上陣，不過由於大會有指引，所以服飾稍加修改了。她說：「會場限定女仔唔可以露南半球，所以唯有加返啲肉色布遮返。個造型非常性感，只係遮掩重點部位，然後將個胸型show晒畀大家睇。」關於大會的指引，她也感到奇怪，說：「好得意，上面得但係下面唔得，總之就劏開一半，只係南半球唔得。」

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