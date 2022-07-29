東張西望｜MIRROR演唱會事故　工程師估計傷者承受逾1400磅衝擊

今日（29日）的《東張西望》講到昨日（28日）MIRROR演唱會的嚴重事故，演唱會中途台上的熒幕突然倒下，壓在台上舞蹈員身上，導致受傷送院，

《東張西望》講到MIRROR演唱會的嚴重事故 (節目截圖)

《東張西望》主持訪問到昨日的現場觀眾陳小姐，陳小姐表示自己正對著台上熒幕位置，眼見熒幕正跌下，感到十分害怕，整個人都反應不來。陳小姐不敢相信眼前的事，覺得十分離譜，事件發生後，不想看到這些新聞，但卻很想知道傷者最新情況，情緒亦出現問題未能平伏。

場觀眾陳小姐情緒亦出現問題未能平伏 (節目截圖)

《東張西望》亦訪問到英國認可機械工程師盧覺強，盧覺強表示估計這個熒幕有300磅以上，掉下來的水平及衝擊力有時速52公里，屬十分高速，盧覺強估計熒幕壓在人身上有1476磅。而倒下去時壓到的另一名傷者已經稍微卸力，但仍然要承受546磅的力度。

英國認可機械工程師盧覺強 (節目截圖)

用最重傷的舞蹈員阿Mo，出現腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，脊髓神經線受損，有機會影響活動能力，現時仍在深切治療部留醫。而阿Mo的父母亦立即飛奔回港到醫院探望阿Mo。而另一位受傷的舞蹈員阿峯，幸好只是輕微擦傷及拉傷，今日已經自行出院。至於演唱會的公司行政總裁庭暉亦到達深切治療部，並承諾會找出事故原因。

最重傷的舞蹈員阿Mo (節目截圖)

意外發生後直指今次承辦的工程公司，涉及三間工程公司分別是協興隆舞台工程有限公司、菱藝廣告製作有限公司及In Technical Productions Limited（ITP）。菱藝廣告在事件發生後已經立即在社交平台發文澄清並無參與任何機械工程，並強調自己與紅館意外無關。而《東張西望》主持亦聯絡過其餘兩間公司，曾登門造訪ITP，欲詢問詳情，結果無功而回。《東張西望》主持電話聯絡協興隆，電話雖接通，但協興隆人員則表示：「我唔知道件事！」而問到負責今次舞台那一部分時亦只稱：「我唔清楚喎件事！」而協興隆公司則被指出由藝人麥浚龍的爸爸麥紹棠旗下的上市公司中建富通所持有。

意外發生後直指今次承辦的工程公司 (節目截圖)

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而另一位專業人士工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇博士接受訪問，李光昇博士：「鋼絲斷裂通常有幾種情況，最常見通常係超重。」但比較少見，他們估計熒幕大約600公斤左右，李光昇博士表示：「如果用兩條威也黎吊住佢，一般我地行家用的時候，行內都係咁既，佢既安全系數最少係三倍，有啲係五倍，即係三倍到五倍，所以話超重既機會就唔大既！」但亦表示也有可能關乎安裝的方法，李光昇博士：「可能係一個威也夾，呢個好常見，仲有一個威也夾黎鎖住佢，夾實條威也，會唔會係威也夾個度鬆開，引致到熒幕跌下來，係其中一個原因！」但實際情況都需要到現場了解才可以給予確實的答案。