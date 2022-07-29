《東張西望》王嘉慧收「姦斬令」　冇加防禦措施：照常出外景

無綫電視（TVB）節目《東張西望》日前爆出有「東張女神」收到「姦斬令」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段後還要掉落海餵魚和餵狗，新聞人一出後多位主持都成為了疑兇的目標，令人擔心。今日（29/07）《東張西望》主持王嘉慧（Cathy）為一個音樂會擔任司儀，她接受《香港01》訪問時，心態反而相當平靜，絲毫不擔心人身安全。



《東張西望》主持收「姦斬令」，但王嘉慧心情似乎沒受到太大影響。（葉志明攝）

王嘉慧接受《香港01》訪問時說：「一開始聽見呢個新聞嘅時候係有少少驚，但係好快就平復咗，因為平時拍嘢有成隊crew陪我，所以冇話特別擔心。」她表示平時除了上班工作外甚少外出，所以也不太擔心所謂的「姦斬令」，又說指生活習慣沒太大改變，說：「冇話更加多防禦措施。一時自己揸車，一時就搭其他交通工具，我都成日搭地鐵出街，所以唔會特別擔心，我都係會照常搭地鐵，希望唔會影響到工作。」

王嘉慧為音樂會擔任司儀。（葉志明攝）

「姦斬令」新聞一出後，王嘉慧說也收到家人的關心，她說：「佢哋聽到後梗係會concern，但係我有同佢哋解釋，佢哋了解成件事就冇咁擔心。爸爸都係話：『阿囡，小心啲，唔使咁驚。』」王嘉慧在內地經營傢俬生意，會不會安排保鑣給她？她回答：「暫時未有呢個需要，東張crew好多都係猛男，可以保護到我。」TVB有沒有特別安排？王嘉慧直言一切照常，說：「都係照常出外景，不過大家都好alert好保護我，就唔使特別擔心。」

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東張西望︱有女主持收恐怖「姦斬令」 揚言先強姦再斬開18段

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