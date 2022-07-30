MIRROR演唱會｜Anson Lo與阿Mo認識10年　出道後兄弟情依舊不變

無論是 MV、Dance Version抑或舞台演出，有Anson Lo就一定有阿Mo。（IG影片截圖）

MIRROR演唱會發生嚴重事故，有網民直斥Anson Lo當時未有理會台上情況繼續唱。事實上，當時Anson Lo正面對著綠閘的觀眾，所以他完全不知道身後的大屏幕突然脫落，而他轉身準備與在藍閘位置的Edan匯合時，事故區段已完全「熄燈」，他很大機會根本看不到有舞蹈員被擊倒，再加當時他戴上特製的倒模耳機，對外界的聲音不一定能聽到。出事後，不少現場片段流出，其中一段見到Anson Lo發現有人受傷後，曾上前查看，但已遭工作人員拉返後台。

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事實上，Anson Lo與阿Mo(李啟言）於2013年參加大學的O CAMP時已認識，之後再一齊參加danso，由於同樣熱愛跳舞，所以很快就成為好友。二人一齊參加第一季《全民造星》，其後Anson Lo以MIRROR成員身份出道，他的每一首單曲MV(（除《神隊友》、《不可愛教主》）或舞台表演都一定會有阿Mo的蹤影。阿mo曾在IG分享對Anson Lo的感覺，大讚他是超人，並指「這個男人！會唔會太叻仔。響我眼中佢一直以來都好清楚自己想要嘅野。成日有人問我佢係一個點既人，我通常都會答：超人。見到佢就會覺得artist真係個keep住挑戰人體極限既職業，係點樣先可以次次拍mv都幾十個鐘唔食野但仲跳得大力過我地。期待你帶著香港的演藝跳唱踏上愈來愈大的舞台」。