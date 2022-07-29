MIRROR演唱會｜發生意外矛頭直指舞台工程公司　協興隆發聲明澄清

昨日（28日）MIRROR演唱會發生意外後，外界將矛頭直指的承辦工程的協興隆舞台工程有限公司，而協興隆今晚（29日）發出聲明澄清事件。

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

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對於昨晚（7 月28 日）MIRROR.WEARE 演唱會發生嚴重意外事故，造成多名表演者受傷，本公司深表關注，更感到十分震驚及惋惜；對所有傷者致以最深切慰問並冀望他們早日康復。

就今次事件，本公司隨即與各單位及律師團隊溝通、了解，有鑑於網上傳言眾多，現特此澄清聲明。本公司是透過總承辦商藝能工程有限公司負責是次演唱會連工包料製造及安裝以下舞台工程部分：

1) 5 組角位升降台

2) 部分修口舞台板

3) 12 個吊人裝置

至於其他機械舞台部分，均透過總承辦商藝能工程有限公司指定的供應商製造及供應，包括事故之天空屏幕升降威吔機及鋼纜。至於有媒體報道有關鋼纜斷裂，是否有關物料質量問題則留待相關部門查清事故起因。

本公司承諾會與總承辦商藝能工程有限公司及其指定供應商，積極配合主辦單位及政府各相關部門徹底調查意外成因。

最後，本公司再次向受傷的表演者及其家屬致以深切慰問，冀望早日康復。