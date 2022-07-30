MIRROR演唱會｜ITP執董發聲明　稱只提供器材並無參與吊掛工程

前日（28日）的MIRROR演唱會嚴重事故，演唱會途中吊在天花的屏幕突然砸落舞台，，導致兩名舞蹈員受傷送院，一位更要送往深切治療部留醫，而負責該演唱會的工程公司In Technical Production Holdings Limited的執行董事楊浩廷在昨日（29日）晚上在社交平台發出聲明澄清事件。

全文：

就於2022年7月28日晚假香港體育館舉行的Mirror演唱會發生的嚴重意外，導致有舞蹈藝員受傷，本公司感到非常震驚和難過。我們謹此對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。

為釋除公眾疑慮，本公司特此澄清，作為視像顯示解決方案服務供應商，本公司就Mirror演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

本公司自2009年開始提供視像顯示解決方案服務，並一直非常重視其下項目的職業安全監督，務求保護其下項目員工、服務對象及觀眾的安全。

本公司再一次誠心祝願所有因今次意外不幸受傷的人士早日康復。