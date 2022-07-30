MIRROR演唱會｜蕭定一爆意外發生內幕　原來少咗一樣裝置釀成慘劇

MIRROR首個演唱會於前晚（28日）舉行第4場時發生嚴重事故，在演唱會途中有一塊掛於高處的大型屏幕突然墮下倒在台上，即時壓傷兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）以及張梓峯（阿峯）。阿Mo更因為傷及頸椎神經，需要在深切治療部留醫並進行大手術，雖然沒有生命危險，但目前情況嚴重，傷勢導致最壞的後果是癱瘓。

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。圖為事發時，其他舞蹈員正在搬開巨型屏幕。（勞顯亮攝）

從事娛樂事業多年的蕭定一前晚就拍片大爆今次意外發生誰應付上最大責任，他直指負責今次演唱會舞台機械的協興隆舞台工程有限公司責無旁貸，他亦與一些演唱會行內人士八卦，去了解究竟今次發生嚴重意外的問題所在。

蕭定一拍片大爆內幕。(youtube截圖)

蕭定一表示根據內部一些工作人員的回覆，道聽途說未經證實，就指好大機會是因為入了一批新的機械器材，用來拉動鐵鏈吊起物件的圓圈，而這批新的圓圈質量可能有問題而導致今次的意外。而通常要吊起如此大型的屏幕，除了左右兩條鐵鏈，中間都會加多一條威也，以防萬一墮下都會有威也可以綁住：「唔會跌得咁甘。」他說：「咁點解今次無加嗰條威也呢？大家覺得係好嘅問號嚟。因為吊咁重嘢通常中間一定會加一條威也以防佢跌，估唔到今次真係跌，而今次真係無喺中間加條威也喎，所以等獨立調查完之後，我覺得呢件事個結果就會好清楚。但係無論如何，協興隆又好、藝能又好、監製導演又好，甚至乎政府機電工程署嚟講，全部都係好有問題。」

蕭定一直言今次意外令他無法接受。(youtube截圖)

蕭定一又談到現今互聯網發達，當晚意外發生一刻的片段在網上瘋傳，但影片內容相當恐怖，他認為不應該讓小朋友觀看：「我都唔敢畀我啲小朋友睇，因為對個心靈創傷好大。」他贊成少些去分享有關片段，以免造成心理創傷，今年事件亦令業界深思。