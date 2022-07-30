MIRROR演唱會｜《造星IV》導演發聲　「舞者唔係用完即棄嘅道具」

MIRROR紅館演唱會前晚（28/7）第四場一部大型屏幕突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院，其中一人傷勢較為嚴重，為女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友李啟言（阿Mo），現正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，並已接受兩次手術。此次意外發生後，同樣是舞蹈員出身的《全民追星IV》導演Himtos除了為阿Mo祈求平安之外，更為舞蹈員發聲。

舞蹈員出身Himtos除了為阿Mo祈求平安之外，更為舞蹈員發聲。（《全民造星IV 》影片截圖）

正效力ViuTV的Himtos在社交媒體上先是表示：「好人有好報，壞人要見報」，隨後就發布兩條長文細說舞蹈員背後的辛酸：「細個受傷唔敢出聲，怕影響到個 show，怕因為講出嚟，人哋話你報串唔搵你做嘢，怕No show影響整個表演，唯有死頂跳完先偷偷地睇醫生。但從來冇諗過自己，突然冇生計要屋企人幫，本身就俾唔到多家用，醫療保險保極有個限度，仲要之後加保費，後續操返身體質素要時間」。Himtos怒斥：「Dancer唔係用完即棄嘅道具，係有血有肉嘅人！」指出舞蹈員的權益一直都存在問題，但是外行人只會把這些事情當成趣事了解。

Himtos為舞蹈員發聲。（IG/@hohinhimtosss）

因此Himtos希望可以透過這次的意外，為舞蹈員爭取應得的「東西」：「今次唔可以再逃避，再唔行出嚟年輕一代將來只會繼續被壓榨，以前當局者迷，到佐今日雖然我仍然只係呢個生態嘅低層，能力有限，不過都要盡力爭取，爭取應得嘅『東西』。」

Himtos希望團結香港每一位舞蹈員。（IG/@hohinhimtosss）

意外發生近兩日，但是阿Mo仍未能脫險。據了解，阿Mo頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓。伊院發言人回覆傳媒時表示，由於傷者接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分類準則，傷者暫被列為情況危殆，而傷者維生指數穩定。醫療團隊會持續為傷者作臨床評估，並繼續密切監察傷者的情況，提供合適的治療，以全力支援傷者康復。

MIRROR演唱會︱阿Mo情況嚴重轉危殆 手術須插喉麻醉維生指數穩定

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