余文樂前女友朱韻韻自爆患癌前病變　手術後回家暈倒：啲血係唔停

余文樂前模特兒女友朱韻韻（Angel ）出名人緣好，她與張曦雯（Kelly）和倪晨曦份屬好友。最近，她就自爆患上癌前病變，更瞞住父母進行電圈切除手術，術後天一度大出血而暈倒在家，令人擔憂！

她留言：「前半年一直出入醫院，大家一直關心我的健康狀況。別擔心，我康復了！（IG/@angelchu）

現年35歲的朱韻韻以姣好身材在IG上擁有11萬粉絲，本職是模特兒的她擁有175公分的高䠷身材，近年積極轉戰成為KOL的她希望把正能量和快樂傳送給香港人。最近，她就拍片透露自己去年患上癌前病變，所幸發現得早已經康復，不過患病期間仍受了不少苦楚：「我而家好番啦，我（去年）10月都做咗抹片檢查，個結果出嚟做完全冇事，但12月我發現月經期間都會有出血的情況，我再做多次抹片檢查，當時醫生就話個情況唔係太好，要我做一個詳細嘅檢查，之後醫生話情況唔好希望我儘快做手術，我情況係CIN（Cervical Intraepithelial Neoplasia，子宮頸上皮內贅瘤）2-3期， 之後我就做電圈切除手術，將唔好嘅細胞切咗佢。」

回想這段經歷都忍不住流淚！（影片截圖）

相信張曦雯亦一直陪伴好姊妹！（IG/@angelchu）

順利完成手術後，朱韻韻回家後竟發現傷口大量出血：「我入到洗手間發現啲血係唔停，係咁衝出嚟，之後我覺得唔掂打畀我家姐，之後暈咗喺地下。去到醫院話我傷口有細菌感染，建議我要打7日針，之後又叫我再打7日針。」所幸，朱韻韻已康復，她亦呼籲大家要定期做婦科檢查！

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