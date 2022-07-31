MIRROR演唱會︱巨幕由左右轉變上下郁　改移動方向係意外導火線？

MIRROR紅館演唱會日前（28/7）發生嚴重事故，一塊大型屏幕突然跌落舞台導致舞蹈員受傷，李啟言（阿Mo）傷勢嚴重現正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。事件發生後，負責今次演唱會舞台工程的公司接連被起底，包括演唱會工程總承辦商「藝能工程」，負責機械工程的「協興隆舞台工程」、舞台工程的「菱藝廣告製作」以及視像器材提供的「In Technical Productions」（ITP）。《香港01》記者曾兩次致電「藝能工程」查詢，但負責人僅回覆「了解中，沒有回應」，而另外三間公司則急忙發聲明否認與屏幕下墜有關，今次的事故是否涉及人為疏忽、哪一方需負上全責仍有待調查。



負責是次演唱會舞台工程的公司接連被起底。（網上圖片）

意外發生在7月28日第四場，呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）跳唱《Elevator》期間，一塊吊在高空的大屏幕突然塌下，壓住兩名舞蹈員，演唱會腰斬觀眾要即時離場。記者翻查四場演唱會的片段，發現六塊大屏幕的機關在第三場開始突然有所改動。在第一、二場中，巨型屏幕只作左右轉動，由之字形排列再圍成六角柱形，期間並沒有上下移動。

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先睇頭兩場的屏幕移動：

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但去到第三場，六塊巨型屏幕突然改成兩塊一組上下郁動，到底屏幕機關突然改變移動方向是否導致意外原因？改動機關前有否知會相關部門作安全檢查？到底是次改動是一早計劃好，還是大會向外界表示「於第三場已實施幾項舞台上改動」時才臨時決定？主辦方必須要徹查事件，並給表演者以及公眾一個合理交代。

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第三、四場巨型屏幕改成上下郁動：