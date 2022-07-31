MIRROR演唱會｜汪明荃睇頭場已覺舞台危險　直指個騷其實未Ready

早前有份去看MIRROR頭場演唱會的汪明荃（Liza姐）昨晚出席八和粵劇學院活動時，談到MIRROR演唱會日前 (28日) 發生嚴重意外，Liza姐表示當日她看頭場演出看得開心，大讚12子好年輕好有才華。可是她當時已覺得舞台危險，直指那條升降橋好似不太穩陣，又謂Anson Lo幾個動作，向後倒，其實都好危險。她說做大戲都有做類似的動作，但個底就會舖好多榻榻米，MIRROR演唱會當日就好似沒有這種安全措施。

Liza姐早前有MIRROR睇頭場演出。(VCG)

Liza姐希望受傷的舞者李啟言 (阿Mo) 能大步檻過，指對方年輕靚仔跳舞跳得好，她說：「我睇完出事片段後，揸車一直喺度震。」Liza姐認為MIRROR是當紅男團，演唱會不需要太多機關，他們沒有上過大場欠缺經驗，做一個四面台不簡單，藝人要兼顧好多事，他們成員多，dancers又多，根本就不夠位跳，位置太迫機關太多，加上排練時間又少，不熟悉舞台就好容易會行錯。她直言其實今次MIRROR個唱並未ready，並表示：「搞到咁大件事，主辦機構一定要負責，要向社會交代，政府一定要徹查。」她透露曾聯絡ViuTV高層金廣誠，但相信對方忙於善後，暫未回覆。

Liza姐希望阿MO可以大步檻過。(VCG)