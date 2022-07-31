有個閨密叫祖藍｜蔡少芬爆被王祖藍出賣：你係咪應該道歉呀？

王祖藍主持的全新無綫（TVB）綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，首集請來與王祖藍相識超過16載的蔡少芬（Ada），向來「乜都夠膽講」的蔡少芬更大爆戀愛史、求婚瘀事、夫妻相處之道、以及老公張晉、王祖藍與自己之間的恩恩怨怨。



王祖藍與蔡少芬老友鬼鬼。

Ada與祖藍在上海甫見面即瘋狂喪笑，難怪女方一開始即笑言「擔心會笑到有眼紋」。翹住手暢遊當地的二人，談到當年忽發奇想於首映期間即興拖手，Ada大爆曾因此事激嬲張晉：「我老公好介意，問做咩要咁樣，因為嗰時我同佢都未公開。當時我當祖藍兄弟咪翹住手行咯，我以為冇人相信我哋會拍拖架嘛。」

估唔到老公會嬲。

Ada又大爆曾因祖藍「食言」深感被出賣而嬲爆對方，豈料此事同樣觸及了張晉神經，張晉更反問Ada「嬲啲咩」；不過嬲到入晒血的Ada一於少理，更沉溺於重新量度與祖藍友誼的層面上：「嗰時我就開始懷疑，我同你友誼係咪只係柴米油鹽。」愈講愈「嚟料」的Ada不但邊說邊「厲眼」祖藍，更咬住祖藍不放謂：「其實你係咪應該道歉呀？」、「你係欠我一世架！」

究竟出賣咗啲咩？

👇👇👇點擊下圖睇更多精彩畫面👇👇👇

+ 11

同場加映：網民嚴選ViuTV美腿女藝員 其中一人過檔兩年已經受到力捧

👇👇👇點擊下圖睇網民嚴選ViuTV十位美腿女藝員👇👇👇