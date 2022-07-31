MIRROR演唱會︱傳阿Mo父母已離醫院 政府小巴接送保護衣人員同行
撰文：黃梓恒
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MIRROR演唱會在7月28日發生一場嚴重意外，一部大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，釀成慘劇。其中一位舞蹈員跳李啟言（阿Mo）於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，他的父母已連夜由加拿大返港，有消息指二人已見過醫生並離開醫院。
今日（31日）清晨，阿Mo父母抵港，二人離開機場後乘搭七人車離開前往酒店。醫務局早前已批準他們在抵港完成必須的入境檢疫程序後，便可以盡快探望阿Mo。據悉他們入住酒店後，需要做多次檢測才可以前往醫院探望兒子。較早前有消息指二人已到達醫院，他們已跟醫院三部門主管會面，分別是深切治療部、神經外科和專治脊椎的主管。
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最新消息指出，二人在與醫生會面後，於下午近一點半已避過傳媒離開醫院，由政府安排小巴接送，更有穿起保護衣人員陪同。
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