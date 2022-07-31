MIRROR演唱會｜傷者阿峯再度發聲　呼籲大家不要參與眾籌活動

MIRROR演唱會在7月28日發生一場嚴重意外，一部大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，釀成慘劇。其中一位舞蹈員跳李啟言（阿Mo）於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，另一位傷者張梓峯（阿峯）已於今日下午在家人陪同下出院。阿峯受傷後，昨天晚上終於在IG上首次發聲，他轉寄了為阿Mo打氣的文字，相信他也為自己的好拍檔感到非常擔心。

阿峯在IG轉發訊息。（IG圖片）

阿峯曾與郭富城合作。（IG圖片）

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到今日凌晨時份，由於網上流傳有人為阿Mo籌款的假消息，多方面人士出來呼籲大家不要中計，阿峯也有轉發So Ching Fans Club的IG動態，希望不要有人拿阿Mo的名義行騙。

阿峯轉發訊息。（IG圖片）

演唱會總承辦商藝能工程有限公司昨晚（30/7）發聲明指公司會配合主辦單位與政府調查，希望盡快查出事故原因，又指舞台設計涉及不同單位，所以暫不向外界發放任何訊息，以免引起誤會，待相關部門有調查結果，再向公眾交代。

藝能工程聲明全文。

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」的工程總承辦商為「藝能工程」，舞台機械、舞台工程和視像器材提供分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP）三間公司。意外發生後，《香港01》記者曾2次致電「電藝能工程」查詢，但負責人僅以「了解中，沒有回應」回覆，至今仍未有正式回應。

負責是次演唱會舞台工程的公司接連被起底。（網上圖片）

可是另外3間公司已急忙發聲明，表示與發生意外的部分無關。「協興隆舞台工程」29日晚上發聲明指，公司只負責5組角位升降台、部分修口舞台板及12 個吊人裝置，其他機械舞台部分均透過總承辦商「藝能工程有限公司」指定的供應商製造及供應，包括事故之天空屏幕升降威吔機及鋼纜。

「菱藝廣告製作」則亦有發聲明，澄清公司只有負責Band Pool角位搭建、道具製作和鋪設台面飾面及鏡面物料的舞台美術工程部分，與任何機械工程及導致意外相關的工程無關；「ITP」亦已在昨晚發聲明，表示公司只承辦了提供合適及合規的視訊器材，並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

主辦MakerVille已多次強調會徹查事件，表明如有任何人或單位涉及不當行為會報警處理，但暫時則未有公司承認與下墜屏幕意外有關。此外，有網民提出除了被點名的工程公司外，負責品質檢查的外判人士及最後把關文件批核的政府部門，理應為意外一同負上責任。