MIRROR演唱會 | MIRROR成員轉發舞蹈員聲明　Stanley女友歎內疚

舞蹈員李啟言（Mo）遭巨屏重擊震驚全港，意外發生前舞蹈員已集體投訴主辦方罔顧舞蹈員安全，強行要求舞蹈員繼續表演，不少人紛紛為舞蹈員抱不平。《全民造星IV》出身，現為ViuTV合約藝人的WinWin（楊安妮）轉發炮轟《全民造星》的帖文，並發文批評舞蹈員在香港未有受到應有尊重，她表示：「係（喺）香港 大家中（鍾）意形容dancer做伴舞 襯托 甚至後面嗰啲 但我想講dancer本身就係Artist 舞者本應就能以跳舞自居 思想就是如此狹窄 就是如此局限」，並大歎舞蹈員未獲重視的情況令人可悲。

WinWin是《全民造星IV》十強之一。（instagram）

另外，23位MIRROR演唱會的舞蹈員今（31日）發聯合聲明澄清不實謠言，又呼籲勿將責任歸咎MIRROR 12子，有關聲明獲多位MIRROR成員轉發。MIRROR成員Stanley（邱士縉）女友李炘頤（Alina）今日亦發聲抒發感受。她表示無力感令她內疚，「我也想我是觀音菩薩，就是什麼都做不了。」她呼籲大家正視事件：「我希望今次嘅事件，所有舞者嘅說話，令大家可以真正團結，希望業界可以組織一個可以為舞蹈員爭取權益同保障的工會，而不再是時日如飛，不了了之。」

Stanley@MIRROR邱士縉女友Alina李炘頤（原名李靜蓮），不時現身支持MIRROR。（Instagram/@alinaln_）

Alina。（IG@alinaln_）

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