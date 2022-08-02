楊思琦幸福談婚姻生活　否定外界質疑老公身分︰我有老公啦喎！

現年43歲的楊思琦選港姐出身，之後迅速成為當紅藝人。她在2012年在微博宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），但就沒有透露女兒父親的身份。楊思琦產後不久就好快復出，但在2014年5月，楊思琦決定不續約無綫，在內地發展。在2019年，楊思琦自認再度懷孕，並透露過胎兒親父是圈外人，二人已在2019年在美國註冊結婚。2020年4月，楊思琦在IG公布囝囝Kody在2月已經出世。近年楊思琦不介意大方談及家庭生活，談及仔女時更會笑得合不攏嘴，看來生活非常美滿。近年，她更投入主播的工作，不時與開直播與網民互動。日前，她接受內地傳媒《南方週末》的訪問，講起老公，她直言︰「因為佢係圈外人，佢本身過一個正常嘅生活，而俾人哋去追訪佢，搞到佢未必可以接受得到。」



楊思琦講起老公就笑得好開心。（影片截圖）

楊思琦在訪問中講到自己打入內地主播的市場，「以往拍劇我就長時間投入一個角色，係做其他人，但我反而覺得主播，我可以好舒服咁做返自己，可能有人打啲字話『點解而家啲演員要淪落到嚟做主播』。」講起從未露面過的老公，楊思琦大呼︰「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過一個正常嘅生活，而俾人哋去追訪佢，搞到佢未必可以接受得到。」

楊思琦不時分享與子女的生活點滴。（IG影片截圖@szekikk）

楊思琦表示女兒10歲，兒子都兩歲了，她自言好少陪囝囝，「喺佢兩歲嘅時候，我嚟咗廣州差唔多半年，即係有成4分之1嘅時間我陪唔到佢，其實我都有少少內疚感，都好想陪吓佢。」楊思琦沒有因為組織了家庭而放棄事業，相反更是非常盡力去發展，她說︰「有好多人都會話做咗媽媽，其實係應該留喺屋企，照顧多啲自己小朋友，陪佢多啲，咁我都贊成嘅，我覺得如果係一個體諒嘅伴侶，或者係一個和諧嘅家庭，男同埋女都應該係平等㗎囉，現今嘅社會我覺得真係事業對於女性嚟講係好緊要。其實我自由度都算係好大㗎喇，好彩有屋企人幫我睇住啲小朋友，令到我喺我工作上面可以有啲唔同嘅發揮同埋一個新嘅嘗試。」

楊思琦現時主要在內地發展事業。（IG影片截圖@szekikk）

談起對小朋友的期望，楊思琦說︰「我都會想我啲小朋友好似我咁，如果係做事嘅話，就係好認真好投入，好有責任感，我唔理佢係咪一個成功嘅人，自己努力過啦，就算我唔成功，我盡咗本分呢，都唔會覺得有遺憾。」

楊思琦狂拍唱歌片被封「魔音」 新片挑戰《必殺技》網民讚有進步