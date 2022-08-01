MIRROR演唱會 | 內地經理人爆舞台吊臂極危險　後台多電纜兼全黑

舞蹈員李啟言（Mo）遭巨屏擊中重傷不久後，周日（31日）一位27歲蒙古籍工作人員在韓國歌手PSY（朴載相）演唱會墮下20公尺高台身亡，令全城更關注舞台安全問題。有一位自稱曾任藝人宣傳經理人小紅書博主「沫楠」 拍片分享於娛樂圈打滾7年在舞台工作的經驗，希望給想入行的職場新人提示。



上月27日，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中兩名舞蹈員，其中阿Mo（李啟言）嚴重受傷。圖為事發時，其他舞蹈員正在搬開巨型屏幕，Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）停止唱歌，驚訝望向舞台中央。（勞顯亮攝）

「沫楠」表示，無論是演唱會和商場表演都有綵排時間，而綵排相當重要，她說：「你要完全知道這個藝人他要定在哪個點，然後怎麼走，尤其有升降機的情況下。因為這些年我們也看了很多踩空事件發生，可能他唱的太嗨了，他忘了在哪一句的時候要站在哪一個定點上。」工作人員必定要確保藝人了解定點的位置，包括導演亦要透過耳機提示藝人。

2022年7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕下墜至兩名舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）傷勢最重，圖為他被抬上擔架送離紅館的情況。（勞顯亮攝）

另外，「沫楠」提到香港的四面台通常設有許多升降機關和道具，「四面台最厲害的地方就是它的架子都在地下，然後就特別矮，比較專業的團隊都會貼那種很明顯的提示標示，和包上毛巾，但是如果沒有的話，你自己走在底下的時候一定是要非常小心的。」在全黑的情況下非常容易撞到頭。

周日（31日）一位27歲蒙古籍工作人員在韓國歌手PSY（朴載相）演唱會墮下20米高台身亡。（YouTube截圖）

此外，她指四面台後台通常沒有光，比一般的後台更黑，而地上有極多雜物，她說：「有些電線、電纜都是鋪在地上纏在一齊的，有時候會鋪一些絕緣的小墊子，給它給裹起來，但有時也沒有，所以作為工作人員的話，不被絆倒、不被電着、不被那個腳手架撞着，這些都是要小心的事情。」最後，「沫楠」提醒無論在舞台、片場都盡量要避免站在吊臂下，以免吊臂故障鬆落跌下擊中自己；不要在後台亂走；以及任何大小演出都記得要購買團體保險。

該工作人員在撤除演唱會會場的舞台照明時，從20公尺高處墜落，在心肺驟停下搬到醫院後，確認死亡。（IG@42psy42）