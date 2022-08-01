MIRROR演唱會｜參與演唱會高空工作人員爆料　疑有人為減預算出事

早前（28日）MIRROR演唱會發生嚴重意外，因掛在半空的屏幕在表演時突然墜下，壓在兩個舞蹈員（阿Mo及阿峯）身上，導致阿Mo重傷留醫深切治療部。阿Mo經歷2次手術情況轉為危殆，政府亦介入這次意外的調查，而涉事的數間工程公司及主辦方等都有發表聲明回應事件，但仍然未有一方承認意外的責任。

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

阿Mo重傷留醫深切治療部 (胡凱欣 攝)

昨晚（31日） ，擁有13.5萬follwer的網紅 Jer仔 ，在YouTube進行直播，評論MIRROR演唱會意外，期間有網民陳先生跟Jer仔對話，稱自己去年曾參與九展演唱會的高空設備工作，同時這位網民表示認識今次紅館演唱會的工作人員，大爆演唱會的內幕。這位網民陳先生稱自己從事舞台燈光行業多年，今次紅館演唱會高空設備的工作人員都認識，指協興隆負責今次的機械工程，但事實並非如他們聲明所說，由大判藝能工程提供所有物料，並透露吊起屏幕的絞車是由協興隆提供吊，而本身最少需要使用三條威也吊起該個屏幕，但最後疑因為減低預算，所以改用兩條威也。因為協興隆的貨倉未能放多個絞車，在外面租絞車又要付出更多費用，所以就用兩條威也來吊起屏幕，而ITP就負責出物料及設定，控制屏幕及影片的都是ITP。

網紅Jer仔 (yt截圖)

協興隆聲明

ITP在上星期（29日）曾發聲明澄清，他們只包括提供合適及合規的視訊器材，並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的製作，以及機械工程的運作。陳先生則提出如ITP只提供合適及合規的視訊器材，沒有提供安裝人員的話，那屏幕是誰安裝上去？陳先生又提到這個行業並非外界所看的那麼專業，通常以散工為主，因為使用散工，所以一個工序可以多人接手，難以追蹤責任。

Jer仔與陳生對話 (yt截圖)