張秀文傳陀虎B肚皮成焦點　嫁年薪千萬金融才俊做少奶奶久休復出

現年34歲的2010年港姐亞軍張秀文（Sammi）去年年底正式升呢做人妻，於12月23日與年賺千萬的金融才俊王大權（Billy）低調行禮結婚。婚後一直過住幸福少奶奶生活的她，於今年4月傳出已懷孕兩個月，但因為怕bb小氣所以未有公布。昨日Sammi為無綫全新綜藝節目《答得快 好世界》進行拜神儀式及錄影，肚皮即成為焦點。現場所見，她的身材依然好Fit，亦未見有孕味，看來懷孕傳聞只是謠傳。

談到生B大計，Sammi直言她已經準備好，比老公更Ready，因為老公仍是一個大細路。她坦言想盡快有BB，但也不會好心急，順其自然。對於李居明曾提點她想要在在虎年製造「虎B」，就要在寅時 (即凌晨3點至5點) 「造人」，Sammi表示不忍心半夜叫醒老公開工。

Sammi去年底升lv做人妻。(張秀文ig)

今次Sammi為節目擔任主持，並透露該節目是她自去年12月結婚後首個工作，她形容是自己久休復出，她表示：「我休息咗大半年左右，期間忙住做人妻，原來打理屋企都好忙。」她透露想為老公下廚卻遭到對方以好大油煙為由拒絕：「唔知係錫住我定係驚咗我，其實我係識煮㗎，但可能佢對我冇信心，有時間嘅話我要去考藍帶，令佢刮目相看。」又笑言怕奶奶見到報道以為她對老公照顧不周，更再三強調自己有好好照顧老公起居生活。