MIRROR演唱會｜舞者張梓峯未出院　太太證實轉往中大醫院繼續治療

一連12場的MIRROR紅館騷周四（28/7）第四場發生嚴重意外，Edan和Anson Lo表演《Elevator》期間，放置在場館高處的大電視突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院。而根據醫院管理局週五（29/7）發表聲明表示，李啟言（阿Mo）情況嚴重仍然在院留醫院，而張梓峯（阿峯）已於下午在家人陪同下出院，不過今日（2/8）有消息指出阿峯仍然未出院。

有消息指出阿峯仍然未出院。（IG圖片）

曾為跨媒體傳媒文化人，人稱「貓貓校監」的呂詩慧校長（呂校長）在Facebook專頁「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監」中發帖文表示：「8月1日傷者家人証實『阿峯並未出院』」，她透露：「鑒於傳媒/網絡報導多次形容舞者張梓峯為『輕傷出院』有誤導成份。家人與呂校長連續兩天商討後決定在此平台交代張梓峯意外經過及傷勢。今晚呂校長會按家人意願詳細講述以正視聽。」

呂校長在FB發表帖文。（Facebook/@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

不少網民非常關心阿峯現時的情況：「係，我都覺奇怪，睇片都知無可能輕傷」，當中更詢問到會在什麼時候更新消息，而呂校長就回覆：「我都需要少少時間整理手頭上嘅資料而且佢太太自己都會講幾句，希望今晚九點左右。」而早前有相關的報道講述阿峯出院後已經轉到中文大學醫院接受治理。而阿峯的太太就事件回覆《香港01》：「我們家人是同意由呂校長發放相關訊息給大家。」

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