MIRROR演唱會︱獲張梓峯家人授權　KOL呂校長拍片交代受傷情況

MIRROR紅館演唱會日前發生嚴重事故，一部大型屏幕突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院，根據醫院管理局週五（29/7）發表的聲明，李啟言（Mo）情況嚴重仍然留醫，而張梓峯（阿峯）已於下午在家人陪同下出院，不過今日（2/8）卻有消息指阿峯仍然未出院。對於有關阿峯的消息，阿峯太太向外界確認同意由「貓貓校監」呂校長代為發放。



對於有關阿峯的消息，阿峯太太向外界確認同意由「貓貓校監」呂校長代為發放。（IG/ @fungfung2222）

呂校長在Facebook發文透露將會於今晚稍後時間拍片，代阿峯家人交代傷者情況：「我知大家有不同種類的留言亦都有傳媒朋友找傷者家人求證和嘗試聯絡我。其實依家我準備上機飛去Brisbane ，落機之後要開個會，坐定定就會開始拍片代家人交代傷者嘅情況。希望大家高抬貴手留意以下幾點。」

她列出五大要點希望各位網民以及傳媒朋友留意，第一點是家人和傷者需要空間和時間，今次是家人找她幫忙轉達消息，而非呂校長本人要找傷者家人證實這樣那樣。呂校長重伸不是傳媒機構，亦感激大家為傷者和其他受影響的人集氣：「我係一個教育工作者而唔係傳媒機構，我只係N年前做過記者工作，所以我嘅表達方式唔會好似你哋熟悉嘅媒體咁樣嘅報道，若果簡單家人想交代的說話已經可以引起你哋不安，今晚千祈唔好睇片，可能你會覺得好悶，可能你覺得冇用，但係我係冇必要娛樂大家嘅。感激大家為傷者和其他受影響嘅人集氣，亦請大家畀啲時間和空間我去組織資料。我係義務幫忙有需要嘅人，我唔係KOL亦唔係YouTuber，所以正能量嘅留言大家可以講幾句，負面嘅討論麻煩稍移玉步去第二個場。」

呂校長在Facebook發文透露將會於今晚稍後時間拍片，代阿峯家人交代傷者情況。（呂校長FB圖片）

呂校長續指會堅守對家人的承諾提供協助，亦希望傳媒不要利用傷者的情況，斷章取義和過分剪輯成娛樂新聞的材料：「我相信大家都係關心傷者所以先至會誤會早前的信息，我係會堅守對家人嘅承諾，提供協助和支援。最後希望傳媒朋友和網民在今晚片段的中得到相關資訊時，不要只剪輯家人錄音當作為你們獨家的資料來源，尊重家人的意願以保留原有片段的意思和提供資料來源的出處。家人不想利用傷者的情況作為任何媒體斷章取義，過分剪輯作娛樂新聞的材料。家人知道社會人士關心傷者，而傳媒作為第三隻眼睛有義務報道真相，所以片段歡迎轉載但請不要誤導為個別媒體自行找Kar Yan取得的獨家資訊。希望大家繼續為受影響人士祈禱，主佑。Sydney 機場真係好嘈吵，但係我都唔會因為有少部份人誤會我而受影響，家人和我暫時不想再做太多解釋，心中保持着平和的狀態。」

MIRROR演唱會｜舞者張梓峯未出院 太太證實轉往中大醫院繼續治療