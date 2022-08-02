MIRROR演唱會 | COLLAR粉絲內訌不滿Admin發公開信：鏡仔都未出聲

MIRROR演唱會舞蹈員李啟言（Mo）發生嚴重意外，惹起全城關注舞台安全問題。有3位後援會管理員擔心偶像COLLAR安全，於COLLAR後援會的Facebook專頁發出公開信，他們列出3點，促請電訊盈科公司（PCCW Limited）、MakerVille以及大國文化盡快查清和向大眾交代意外前因後果，以及支援傷者；呼籲相關機構制定具體方案確保所有員工有充分綵排及休息時間；以及確保所有員工有合理作息安排，接洽的工作必須合理。



7月28日，人氣男團MIRROR的演唱會出現嚴重事故，一塊懸掛在舞台上方的大型LED屏幕墮下，壓倒至少2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）嚴重受傷，留醫深切治療部。（勞顯亮攝）

其中一位管理員於COLLAR後援會群組解釋，公開信由幾位管理員共同撰寫，不過卻惹起其他粉絲不滿道：「鏡仔都未出聲 要追究都未輪到呢度」。該管理員反駁道：「我哋好似死狗咁唔出聲 我哋冇追究」。該名不滿粉絲又指管理員語氣無禮，又認為「8 大FC都未出聲」，管理員無權發公開信；管理員則反駁道：「而家我哋只係代表我哋自己群組 關其他人乜嘢事？」

阿Mo李啟言是女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友。（IG「momo.lky」圖片）

該位粉絲指控被管理員封鎖帳號，一怒之下發文宣布其經營的餐廳與COLLAR後援會結束合作關係，他發文道：「因受一言堂的極權管理下，本人得不到基本尊重。亦收到惡言相對、Block帳號，故借各大後援會作出聲明，希望大家小心入會。」他續指：「大家都好愛Collar 請不要騎劫或綁架任何人」管理員於Facebook專頁貼出群組對話截圖，並解釋不介意別人反對聲明，「但係唔該唔好用其他群組FC壓我哋。我哋係獨立完全同其他群組係冇關連，唔需要靠邊做嘢」，隨後便表示決定放棄COLLAR後援會管理員身份，平息事件。

COLLAR。（IG@collar.weare）

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