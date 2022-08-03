MIRROR演唱會︱網傳12子下年完約　人氣男團真係會變「鏡碎」？

MIRROR紅館演唱會上周四（28/7）發生慘劇，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院，其中一人是女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友李啟言（阿Mo），現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療留醫，情況危殆。

意外發生後，不少粉絲都關注MIRROR各成員心理狀況，當中更有人非常擔心「12子如何走下去」，同時亦有傳MIRROR部份成員將於下年離巢，指他們2018年成軍時與ViuTV簽下五年合約，下年滿約勢成「鏡碎」。

最近有傳言指MIRROR下年將與MakerVille完約。（Instagram/@mirror.weare）

不過，「鏡碎」傳言好大機會不會成真，據相關人士透露，MIRROR確實與ViuTV、MakerVille方面簽訂了五年死約，但死約過後，尚有五年生約，合約期共十年時間，而他們的經理人公司更有續約優先權，意即MakerVille擁有續約與否的決定權，鏡仔無權單方面提出解約，成員與公司提早結束賓主關係，其中一個方法是雙方達成共識，另一個方法則是提出入稟訴訟並成功推翻合約。

延伸閱讀：MIRROR演唱會 | 鏡粉發公開信列4點 籲涉事工程公司勿推卸責任

點擊下圖睇MIRROR紅館演唱會舉辦四場發生五次意外時間線：