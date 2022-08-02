東張西望｜工程師根據圖紙檢查　李光昇博士：他就通過肉眼做驗收

今日（2日）的《東張西望》講到上星期的MIRROR演唱會的嚴重意外，指政府已經掌握到負責驗收舞台的結構工程師身份，並由主辦單位外判聘用另一間名為聯和專業服務有限公司負責委派工程師驗收。

上星期的MIRROR演唱會的嚴重意外 (節目截圖)

《東張西望》主持曾到該間公司報稱的地址查證，但他們指自己不是主持要找的公司，並稱該公司的人由昨日（1日）開始已經沒有人開工。根據制度，租用紅館表演，安裝各種器材後需要找康文署核准的合資格專業人士監督工程，而上述的公司就是負責委派工程師在演唱會前一天，為舞台工程安全把關。

《東張西望》主持曾到該間公司報稱的地址查證 (節目截圖)

香港執業安全師學會李光昇博士接受訪問時指出工程師根據主辦所提供的「圖紙」到現場進行驗收，但在現場亦會遇到困難，就好像MIRROR演唱會上的大型屏幕已經掛了上去，已經沒什麼位置可以做負重測試。李光昇博士：「在這個情況下，他就通過肉眼做驗收！走落去望佢每一個懸吊既位置，係唔係已經妥善地鎖實。」他們也要考慮現場的因素，例如物件會否轉動及撞到物件，如果有這個情況就會另外考慮一些安全措施，因為這些會轉動的物件在設計時已經考慮到有關情況，很少會在驗時要求加裝安全措施。

香港執業安全師學會李光昇博士 (節目截圖)

而康文署在發生這次事故後，立即停用舞台上的大型擺動裝置及需要每日檢視安全，李光昇博士則表示實屬正常。