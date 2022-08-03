月餅品牌全回歸　獎門人成「廣告破冰船」

闊別多時的《開心無敵獎門人》首集收視報捷，最高升到24.5點，負責節目的總經理曾志偉自然開心不已，據聞主席許濤亦親自祝賀打氣，志偉亦回應，對往後下半年的收視信心。

經典節目《獎門人》回歸，曾志偉接受訪問時表示節目踏入25周年，很榮幸可以參與其中。（葉志明攝）

獎門人重臨電視城，雖然事前曾志偉信心十足，但亦不敢掉以輕心，除了親自落場外，製作亦非常認真，首三集只有第一集能依時收工，其後愈拍愈夜，由原訂晚上11時收廠拍到去第3集超時收廠。拍攝時間加長，是因為志偉不斷留意觀眾反應，確保有足夠的內容，可以剪出精采好笑的片段。

曾志偉對獎門人每一個細節都好細心。

《獎門人》將會有3位新「獎老」加入，包括有麥美恩、吳嘉儀及程浩駿。最近，做過獎老的陳小春和林曉峰在內地先後爆紅，特別是林曉峰憑《聲生不息》唱歌出位，令很多人意想不到，志偉因此對新獎老寄以厚望之餘亦信心滿滿，坦言做獎老好難唔紅。

曾志偉近日再度重啟經典遊戲節目《開心無敵獎門人》，聯同阮兆祥、麥美恩等主持， 7月27日晚《愛．回家之開心速遞》以及「Crazy Runner」成員參與錄影，陳山聰錄影後驚爆確診新冠肺炎﹗（視覺中國）

這次獎門人重現螢光幕，曾志偉要求宣傳部門做足配合，節目出街前，又獲得奇華冠名贊助，同時有近千萬元的獎品，未播出前聲勢已經浩大。廣告界指，奇華是無綫主要客戶之一，但幾年前一度停落，這次重新投放廣告具有象徵意義，在今年中秋節，基本上所有主要月餅品牌，都已重歸無綫懷抱，另外還加了近年加入市場的品牌，雖然月餅廣告金額因為中港未通關低過以前，但這是大氣候因素，能夠有這個成績，絕對與獎門人發揮了「廣告破冰船」的功能有關。