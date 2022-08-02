MIRROR演唱會︱鄭秀文50歲生日會延期　歌迷會：業內發生嚴重事故

鄭秀文（Sammi）今個月19日正式踏入50歲，Sammi的歌迷會「三米飯團」原定今個月14日在海洋公園為Sammi舉行大型的生日活動，但歌迷會今日（2/8）便宣布因為早前MIRROR演唱會發生嚴重意外，導致Sammi心情受到影響，最近氣氛亦不適合舉辦慶祝活動，所以生日活動延遲舉行。

Sammi的歌迷會「三米飯團」原定今個月14日在海洋公園為Samm舉行大型的生日活動 (ig@sammi_chengsauman)

Sammi早前在社交平台發布自己今年會以嶄新形式慶祝生日會，當日Sammi還穿上紅衣興高采烈地宣布消息，「三米飯團」除了可以參加生日會外，更可以在海洋公園內遊玩。但在Sammi公布消息後一天，男團MIRROR的紅館演唱會便發生了嚴重意外，台上的巨型屏幕突然倒下，壓傷兩名舞蹈員（阿Mo及阿峯），而阿Mo更需要在深切治療部留醫。

當日Sammi還穿上紅衣興高采烈地宣布消息 (ig@sammi_chengsauman)

今日（2日）「三米飯團」在社交平台發出通知，指經過內部討論後，不適宜在本月內舉行大型生日慶祝活動，所以作出延期通知：「有鑑於近日在行業內發生之嚴重事故，三米飯團經內部討論後，認為在整體社會氣氛之下，並不適宜在本月內舉辦大型的生日慶祝活動。故決定將原定在本月14號於海洋公園舉行的You are beautiful to Mi Birthday Party延期舉行，直至另行通知。」