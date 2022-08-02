fran9曾監製鄭秀文演唱會 無『起歌』令天后台下呆企五分鐘

MIRROR演唱會上周發生嚴重事故，懸掛高空的大屏幕墜下並擊中Dancer阿Mo。現時阿Mo仍需留醫深切治療部接受治療，事隔多日，突然間所有茅頭直指MIRROR演唱會監製 fran9（林浩源），而日前（01/8）fran9亦出聲明澄清。



MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

著名監製fran9，突然引來極多關注，近日有網民報料，指出早在2014年鄭秀文《Touch Mi》演唱會尾場中，鄭秀文就曾經在台下升上來的時候，似是玩開笑地開咪指責fran9（林浩源），說：「搞咩呀監製，我喺下面企咗5分鐘啦，死都唔肯起歌。」

fran9（林浩源）於日前（01/8）出面澄清。（網上圖片）

鄭秀文就曾經在台下升上來的時候，半玩開笑的公開指責fran9（林浩源），說：「搞咩呀監製，我喺下面企咗5分鐘啦，死都唔肯起歌。」（影片截圖）

鄭秀文在台上透露fran9曾反對她唱《高山低谷》。（影片截圖）

除了Sammi叫指監製「死都唔肯起歌」，亦有網友指fran9曾不想Sammi唱《高山低谷》，不過翻查當日演唱會片段，當時Sammi指的是團隊，不是fran9，片中她是這樣說：「呢隻歌叫《高山低谷》，因為我冇乜練過，所以唱得唔好多多包涵。因為成組人反對咗，因為觀眾唔係好熟悉，又唔係你自己歌。但係我話唔緊要啦，今日尾場，就畀最後幾分鐘時間我，唱呢隻我好想同你哋分享嘅歌。」現場出現一遍歡呼聲後，鄭秀文亦對着fran9說：「嗱，監製。You are wrong。」



不過，Sammi當時是笑著說，並沒有怨氣，所以指Sammi不滿fran9是不準確，而且2014年鄭秀文《Touch Mi》演唱會，亦是經典演唱會之一，証明這個演唱會是成功的。而近日突然有很多傳聞關於這位演唱會監製，有網民亦留意到，這單新聞風向突然轉變，究竟是真是假？這次意外是否只是一個監製責任？其他人不必「孭飛」？大家一定要保持獨立思考，理性分析。

鄭秀文演唱會十分精彩。（資料圖片）