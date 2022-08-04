趙薇被封殺神隱一年終曝光最新近況　現身北京首都機場獲讚：好美

趙薇於去年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，她的微博超話被關閉，在各大影片平台上，趙薇主演的多部作品也都被除名下架。有傳她於同月28日漏夜逃到法國「着草」，不過她於29日下午竟然更新IG，表示自己與爸媽在一起，但就未有透露自己身在何處，未幾她就刪掉了該則發文，行蹤成謎，有傳她身在老家安徽，亦有傳她身在北京，去年12月又被影到現身香港。

趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

趙薇自從被傳遭封殺後一直神隱至今，彷如人間蒸發了似的，她的個人社交網停更長達9個月後，她於今年6月在IG story發文悼念爸爸，透露爸爸已離世，並心痛發聲：「而我一無所有」」不過她悼念爸爸未幾已火速刪post，只留下一張佛像的圖畫。

接近一年行縱成謎的趙薇於8月1日終於曝光了她的最新行縱，她被影到現身北京首都機場。當日趙薇一身casual打扮，留過肩長髮綁起雙辮子，戴上Cap帽和口罩，看來狀態極佳，她邊行邊低頭看手機，身旁有一位女性同行。她見到鏡頭拍攝時並未閃躲，且眼神溫柔，並繼續原本行程前往登機。

網民和粉絲見到趙薇行縱曝光都大感驚喜，有粉絲更用哭臉表情留言：「是不是可以復出了」、「太想她了」、「好想去見她啊」、「新鮮的？好久沒見啊」、「想念太久的驚喜」、「好美」。

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