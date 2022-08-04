COLLAR現身宣傳新歌So Ching未有出席　隊長Gao派定心丸：我哋OK

MIRROR紅館演唱會早前（28/7）發生嚴重事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。事發後，阿Mo女友COLLAR成員So Ching（蘇芷睛）一直守候在男友身邊，又將與阿Mo共舞的片段及合照置頂，以行動支持男友。日前有指So Ching取消關注公司MakerVille、ViuTV、花姐、魯生及排舞總監Rock Sir的IG帳號，疑似對男友受傷一事感到不滿。COLLAR今日（4/8）現身商台節目《叱咤樂壇》宣傳新歌《OFF/ON》，而So Ching未有出席。



COLLAR現身商台節目《叱咤樂壇》宣傳新歌《OFF/ON》，而So Ching未有出席。（COLLAR IG圖片）

節目開頭，隊長Gao先感謝粉絲的關心以及來自各界的鼓勵，並向各位派定心丸：「我哋OK嘅，希望大家都平安，希望好嘅事會發生同埋會帶住大家嘅力量去努力，繼續做好我哋，散發番正能量畀大家。」主持謝茜嘉問到有沒有說話代So Ching講，Gao續說：「好多謝大家關心佢，希望大家可以繼續相信佢哋，同埋支持佢哋，畀少少空間同時間佢哋，相信佢哋會好嘅。」

So Ching未有出席新歌宣傳。（影片截圖）

今日亦是成員Ivy So的生日，隊友先拍手輕唱生日歌，Ivy再說出生日願望：「想許個願，因為之前都唔太相信生日許願…有兩個願望，第一覺得健康好緊要，身邊嘅人都可以健健康康，第二個願望想送平安畀隊友So Ching，再將個願望送畀所有嘅表演者。」Day感謝粉絲的支持：「Send好多慰問畀我哋，我哋會繼續努力」，而Sumling則為每位受影響的人送上祝福。

Ivy So的生日願望是送平安給隊友So Ching。（IG/ @ivyysooo）

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