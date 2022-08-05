MIRROR演唱會出事後 ViuTV FB罕有被狂鬧兼被派嬲嬲

以往ViuTV FB每個帖文幾乎清一色心心同like，但自從MIRROR演唱會事件後，帖文下出現很多負評，勁被網民狂派嬲嬲。最新一個帖文有多達7百多個嬲嬲，在ViuTV 「主場」實屬罕見。

MIRROR紅館演唱會第四場（28/7）發生嚴重事故，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院，李啟言（阿Mo）現時仍在伊利沙伯醫院深切治療留醫，而另一位舞者張梓峯（阿峯）則轉院繼續留醫。MakerVille行政總裁魯庭暉在意外發生後，即上周五（29/7）凌晨時分曾在醫院向記者交代傷者情況後就再未有公開露面，僅被傳媒影到現身電訊盈科位於九龍灣的公司以及西九龍警署。



今日（4/8）是事故後的第七日，ViuTV的社交平台繼續暫停更新。（IG截圖）

MakerVille IG同樣繼續暫停更新。（IG截圖）

昨日（4/8）是事故後的第七日，MakerVille仍未就事件公開回應，而ViuTV的社交平台繼續暫停更新，所有的節目宣傳活動亦繼續取消，不過COLLAR終於打破僵局並於昨日現身《叱咤樂壇》宣傳新歌，而阿Mo女朋友So Ching則缺席活動。

COLLAR現身宣傳新歌So Ching未有出席 隊長Gao派定心丸：我哋OK

ViuTV Facebook暫時最後一次更新是在7月28日。（FB截圖）

ViuTV YouTube亦沒有更新。（網上截圖）

對於ViuTV一直「潛水」，網民反應兩極，有人認為公司上下都需要時間和空間去處理及消化事情，亦有人認為公司不應完全停止更新社交平台，宣傳其他節目還是有需要的。就以現正熱播的戀愛真人騷《戀愛Staycation》為例，節目成功掀起網民熱烈討論，假如ViuTV可以在社交平台加以宣傳，相信節目的關注度能大大提升。值得一提的是，節目組有為《戀愛Staycation》開設IG帳戶「lovestaycation_2022」，亦持續更新各參加者的動態，但帳戶只有1300多名追蹤者，宣傳力度一定不及擁有39萬追蹤者的ViuTV官方IG。

節目組有為《戀愛Staycation》開設IG帳戶「lovestaycation_2022」，亦持續更新各參加者的動態。（IG截圖）

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