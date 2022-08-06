重溫《花樣年華》幕後秘聞　張曼玉認難抽離曾陷抑鬱：實在太痛苦

梁朝偉、張曼玉在過去的訪談中透露因《花樣年華》歷時將近15個月的拍攝期，必須長期投入角色情緒中，才有辦法維持氛圍連貫性，導致電影煞科後很難抽離。張曼玉更自爆當時曾陷入抑鬱低潮。



梁朝偉坦言，自己在拍攝時對入戲完全沒有問題，但抽離真的很難。而影后張曼玉亦感同身受地說：「拍完《花樣年華》之後，我陷入非常嚴重的抑鬱低潮，在家裡發呆了三天就得收拾行李參加康城影展首映會，當時的我根本還抽離角色，來不及消化情緒，就要開始回答記者問題，以及接受各界對電影的反應，實在太痛苦了。」

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《花樣年華》2000年上映當年不僅讓男主角梁朝偉一舉拿下第53屆康城影帝，亦使女主角張曼玉獲封港台雙金影后，電影亦在各大國際影展中大放異彩，享譽國際。

為慶祝《花樣年華》上映20周年，導演王家衛於2020年完成電影修復，帶給世界影迷4K修復版，並相繼於紐約電影節、法國盧米埃爾電影節及韓國釜山國際電影節展映，王家衛導演引用電影經典對白形容：「『那些消逝了的歲月，彷彿隔著一塊積著灰塵的玻璃，看得到，抓不著。』這正是我2015年重看這部電影的感受。經過漫長的電影修復過程，今天，玻璃已不再塵封。」

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《花樣年華》劇情描述，報館編輯周慕雲（梁朝偉飾）與妻子搬進一棟群居大廈，邂逅了同樣與和丈夫剛搬進來的蘇麗珍（張曼玉飾演）。某天，在雙方發現自己的配偶有婚外情後，受傷的兩個靈魂開始接近彼此、互相愛慕，身陷在情感的漩渦之中。

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