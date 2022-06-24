神隱多時驚喜現身做DJ　57歲張曼玉每朝靠清水加一招保凍齡外貌

神隱多年的張曼玉在23日，以特別嘉賓身份驚喜現身時裝品牌活動，不止教在場嘉賓感到意外，消息公布後更在網絡上掀起熱話。久未露面的張曼玉以一身黑色低胸背心，小露纖腰演繹準備好的歌單。帶上口罩隨著音樂手舞足蹈的張曼玉，臉上仍然跟以往沒有太多變化，身材依舊纖細，讓人相當好奇她的凍齡保養方法。



久未露面的張曼玉在時裝品牌活動中，以DJ打碟形式驚喜現身。

57歲的張曼玉近年鮮有出席公開活動，這次以壓軸嘉賓身份出席活動，從短片中可以看到張曼玉十分興奮，身體隨著音樂擺動，而站在她身後的郭富城和謝霆鋒亦一起擺動身體，跟隨張曼玉沉醉在活動之中。短片曝光後，引來一眾網民粉絲熱烈討論，大讚張曼玉「依然是當年的女神」、「這身材完全看不出來年齡」等。

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參選香港小姐 踏上銀色旅途

1983年，年僅18歲的張曼玉參加香港小姐競選，獲得「亞軍」及「最上鏡小姐」兩項殊榮。（資料圖片）

張曼玉於1983年參選《香港小姐競選》奪得亞軍後，隨即簽約無綫電視（TVB）當藝人。曾拍攝過多部膾炙人口的電視劇，如《新紮師兄》、《畫出彩虹》及《武林世家》，及《旺角卡門》、《阮玲玉》及《花漾年華》多部電影，高峰期曾一年拍攝12部作品。張曼玉在影壇上獲得多個殊榮，在香港金像獎中多次獲得最佳女主角獎。張曼玉近年過著神隱的生活，甚少公開露面，除了年前被網民瘋傳的活動照片外，都甚少會有她的蹤跡。

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每早一杯暖鹽水 三杯牛奶助養顏

張曼玉曾透露，早上起床會先空腹喝一杯加鹽的溫開水，不能大口大口喝，一定要慢慢喝，她認為鹽有助於清腸，能幫助排除身上的廢物，水喝多了皮膚也能透亮。除了喝鹽水的習慣，張曼玉每天都會飲三杯牛奶，牛奶蘊藏豐富的營養，當中含有鈣、維他命B、脂肪和蛋白質等營養，對人們的健康帶來莫大效益。

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▼回顧張曼玉的經典電影▼

