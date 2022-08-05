MIRROR演唱會｜Lokman AK取消去加拿大 《全民造星V》押後
撰文：黃梓恒
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MIRROR演唱會上月發生嚴重事故，演出期間台頂巨型電視突然墜落，擊中兩名Dancers。事件發生數天，昨日眾鏡出紛紛在社交平台出Post向大家交代心情，幸好眾人依然抱住正面心態，一班粉絲們可以稍為安心。
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早前傳出MIRROR將會取消八月份到日本參加SUMMER SONIC音樂祭，讓12子更多時間休養。今日早上，日本官方宣布MIRROR將缺席的消息，講到因無法預測的情況，組合的演出不幸要取消，官方引述MIRROR回應表示：「遺憾的是MIRROR 將無法參加今年《Summer Sonic》，我們向大家致以最誠摯的歉意，希望有機會再次參與。」
除了SUMMER SONIC音樂祭，連帶香港的節目也有受影響，早前MakerVille在7月15日舉行記者會，宣布《全民造星 V》 正式啟動，由該日起至到8月11日正式公開招募，有意者可在指定日期到官方網站報名參加。不過在演唱會意外發生後，有傳媒報道《全民造星 V》將會停工，會推遲到年底或明年才開始拍攝。
而《全民造星V》今年的主題為衝出香港，大會首次接受海外人士報名，讓各地參賽者可互相切磋，他們又透露MIRROR成員Lokman（楊樂文）及 AK（江𤒹生）即將化身造星星探，遠赴溫哥華發掘有潛質的參賽者。而現在Lokman AK會取消去加拿大，不過海外參賽者依然可以透過視像方式或到港參賽。