曾被傳與黎明秘婚震撼娛樂圈！41歲樂基兒不做天王嫂卻更幸福？

愛情，無須改變和妥協，才能有真正的幸福！



揮別天王嫂光環加持的樂基兒，沒有閃光燈的追逐，也遠離名利地位的紛擾，她褪下華服，找到了自己想要的生活，找到了會跟她一起穿著運動，一起穿著拖鞋手牽手逛街的男人，更有了可愛的兒子陪伴！現在的她，由內心散發出滿滿的甜蜜笑容，即使被說幸福肥，也怡然自得！

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一、戀愛簡單，婚姻卻太難

2008年，黎明和樂基兒，在美國拉斯維加斯秘婚，震撼娛樂圈。沒想到，4年後兩人共同發出離婚聲明，為這段相差13歲，個性與價值觀都南轅北轍的夫妻關係，畫下句號！離婚後，曾沉積了一段時間的樂基兒，就說過：「戀愛簡單，婚姻卻太難。儘管兩人互相遷就，仍然無法繼續！」幸好，揮別天王嫂封號的樂基兒，再次在自己的人生中，活出了自我，找到了幸福！

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二、享受現在的每一刻

今年4月時，樂基兒與老公Ian為了慶祝兒子Hunter 3歲生日，全家飛去峇里島渡假。照片中的樂基兒，一臉甜笑散發滿滿幸福氣息，證明即使曾有段不適合的感情，也能再次尋找屬於自己的幸福！就像樂基兒曾說過：「即使，我不知道我們將來會怎麼樣，但是，我們享受現在的每一刻。」

三、戀愛看緣分！可遇不可求

曾說過不會再婚的樂基兒，遇上同樣也經歷過婚姻挫敗的Ian，儘管lan沒有黎明的帥氣外表，卻和樂基兒志趣相投，價值觀也相近。兩人都喜愛運動、熱愛旅行之外，Ian也願意花心思經營並瞭解彼此，更懂得在生活中營造驚喜，讓樂基兒決定再婚！面對愛情時，樂基兒說過：「戀愛像撞鬼一樣，要看機運，更看緣分！」現在看樂基兒的IG照片，滿臉都是十足的幸福笑容，即使被說身材胖了，也完全不在意。認真說，經常運動又曬成小麥色的膚色，樂基兒整個人就是展現健康的微肉感，也是超美的啊~

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四、讓我再次陷入愛河！沒理由不嫁

再婚後，樂基兒曾在IG發文，剖析自己再婚原因。她寫著：「總有人問我，為什麼會嫁給這個男人，很簡單，我找不到不嫁給他的理由。能嫁給這樣一位，讓我能再重新陷入愛河的男人，真得是我的福氣。」走過離婚低潮，樂基兒再遇上讓自己快樂的男人，知道好好把握，懂得自己的路要怎樣走下去，就是聰明幸福的女人。

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