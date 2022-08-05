東張西望｜無牌繁殖場養兔為食用？ 　場主涉嫌殘酷對待動物被捕

《東張西望》今日（5/8）繼續跟進無牌兔仔繁殖場的個案，有兔義工報料於上水天光甫村發現無牌兔仔繁殖場，而且懷疑經營繁殖場的大叔將兔仔安置在惡劣環境，牠們困在滿布屎尿的籠內，食過期爛菜和滿佈蒼蠅的麵包。



無牌兔仔繁殖場場主直言自己用棍打死了逃走的兔仔。（《東張西望》截圖）

節目的一段片段中，有義工自行「放蛇」假裝向大叔購買兔仔，並拍攝繁殖場場內環境。大叔更向拍攝者直言當初只是打算養來食用，在飼養的兔仔生下小兔後發現有利可圖後，就逐漸變成生意供貨給寵物店。大叔說：「如果養10隻母兔就有50隻兔仔。」還表示做兔仔繁殖生意好過打工。

環境好惡劣。（《東張西望》截圖）

言談之間，這名大叔裹透露早前有兩隻兔仔走甩了，又因為他抓不到，所以就用棍打死了，說：「本來有4隻母兔，打死咗兩隻。我打嘅，因為度門關唔好，佢就跑咗出嚟。我點捉都捉唔到，就用棍一棍打死咗。」後來《東張西望》表明身份再次到訪該繁殖場，大叔又一概否認，指養兔仔只是「自己玩吓」，還說有兔仔死去是因為吃了生菜後腹瀉而死，隨後就走開了。《東張西望》在現場採訪期間，這名大叔又忽然出現，還表明身份說：「我係解放軍，有咩就打畀我。」

無牌兔仔繁殖場場主被拘捕。（《東張西望》截圖）

最後兔盧義工報警，警察到場了解情況後拉起封條，在大叔折返後，晚上9時許以涉嫌殘酷對待動物拘捕了這位66歲姓趙本地男子。