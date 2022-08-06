90婚介所︱鍾欣潼自認難表達愛　與男嘉賓TangoZ組「鍾鍾CP」？

鍾欣潼（阿嬌）擔任固定嘉賓的戀愛真人騷《90婚介所》正式收官，每一集她都會與其他嘉賓就參與相睇素人的行為進行討論，分享個人觀點與經歷。



阿嬌是戀愛綜藝節目的fans。（微博@90婚介所）

最後一集中，參與相睇男女雙方互生情愫，但在交談過程中，女方直指感覺不到男方的愛意，奈何男方又稱自己並非要將愛隨時掛在嘴邊，於是兩人未能開始戀情。主持人孟非表示：「這一類男生，他可以為你做很多，但是你要我說我愛你這些話，那些冒粉紅色泡泡的話，不可能！」阿嬌問及箇中原因，孟非分析指：「第一，來自於原生家庭父母相愛的類型。他們看到的是爸爸什麼都做，但是從來不會在子女面前有那種恩愛、親暱，所以他們從來沒有在家庭當中獲得過關於愛的那個最初教育；第二，成年以後，對表達這件事情的要求是很低的，所以他們在愛情當中，喜歡的模樣是，男人應該有的是什麼，強壯、力量、責任都可以，就是別讓我說那些玩意行不行。」

阿嬌問及原因。（視頻截圖）

阿嬌聽後直言：「但他人生裏面，肯定會在某一刻，會後悔自己沒有說出來。」隨即便道出自己的心聲：「原生家庭的問題，我很少見到父母正確的愛，所以我在建立情侶關係的時候，我是很難把自己真的喜歡對方，說我愛你這樣的話說出口，哪怕我真的是很愛他，對方都未必感覺得到，就是會覺得你是不是不愛我，所以要學習（表達愛）。」

談及與有好感的異性第一次聊天的話題，阿嬌坦言：「我會聊一下就是你跟前任還有沒有聯繫，就是什麼關係，或者是你們是怎麼分手的，為什麼，那我就不至於到我們會發生這個事情，我會防止有的事情發生，（任何答案）有一個提醒，或者是一個提示。」這時，坐在旁邊的嘉賓Rapper TangoZ（鍾祺）順勢扮起與阿嬌「相睇」，指同前任有聯絡，並解釋雖然私下分了手，但大家還是朋友，或者工作上有一些往來。阿嬌繼續追問：「那為什麼要當朋友呢？」主持人孟非代答：「因為在一個公司，我們的兩個部門有合作。」阿嬌再問道：「那有常聯繫嗎？就不找就好啦。」TangoZ回答：「工作上有需要聯繫的時候就會聯繫一下。」結果阿嬌認真地說：「你這個答案不好，我覺得就是分手，那你可以工作，但是不一定要聯繫。就是你可以不刪，但是你未必要找。」

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對於阿嬌與TangoZ的一番「拗撬」，不少網友都笑言兩人很有CP感，更改名「鍾鍾」：「鍾鍾是真的」、「嬌好可愛」、「磕到了（指被兩人的互動觸動）」等。

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